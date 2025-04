Robbie Williams und Oasis: Neue Hoffnung auf Versöhnung?

Robbie Williams (51) hat einen Versöhnungsversuch gegenüber den Gallagher-Brüdern von Oasis gestartet. Der ehemalige Take That-Sänger erklärte in einem Interview mit The Mirror, dass die geplante Reunion-Tour der Band nicht nur für ihre Fans, sondern auch für die Brüder selbst heilsam sein könne. Robbie, der selbst diesen Sommer tourt und ebenfalls in Manchester auftreten wird, lobte insbesondere Liam Gallagher (52): "Seine Stimme ist unvergleichlich. Er war und ist die Stimme einer ganzen Generation." Damit scheint Robbie die langjährige Fehde, die die beiden Musikgrößen seit den BRIT Awards 2000 geprägt hat, hinter sich lassen zu wollen.

In der Vergangenheit hatten sich Robbie und die Gallagher-Brüder immer wieder gegenseitig beleidigt. Noel Gallagher (57) nannte Robbie einst "den fetten Tänzer von Take That", während Liam ihn 2013 als "fetten Idioten" beschimpfte. Zuletzt entflammte der Streit erneut, als Robbie bei einer privaten Veranstaltung die hohen Ticketpreise der Oasis-Reunion anprangerte. Doch nun wählte der "Angels"-Sänger versöhnlichere Worte und betonte, wie beeindruckend die frühen Jahre der Band gewesen seien: "Die ersten drei Jahre ihrer Karriere haben Jahrzehnte voller Hits hervorgebracht. Ihre Songs sind einfach sensationell." Ob die Gallagher-Brüder positiv auf diese Lobeshymnen reagieren, bleibt abzuwarten.

Abseits der Bühne hat Robbie in der Vergangenheit offen über seine eigenen Herausforderungen gesprochen. Er gab zu, dass sein Gewicht und seine körperliche Erscheinung eine schwere Belastung für seine mentale Gesundheit darstellen. Erst kürzlich scherzte er, dass er durch medikamentöse Unterstützung Gewicht verloren habe, da er an "Typ-2-Selbsthass" leide. Robbie hatte lange mit Essstörungen zu kämpfen und offenbarte in seinem Netflix-Dokumentarfilm, dass ihn eine strenge Diät während seiner schwersten Phase auf eine einzige Banane pro Tag beschränkte. Trotz dieser Rückschläge hat sich der Popstar einen Namen als Entertainer gemacht, der mit Humor und Ehrlichkeit sein Publikum begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Dezember 2024

Anzeige Anzeige