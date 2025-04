Millionen Euro weg: Oasis-Fans fielen Betrügern zum Opfer

Schock für die Fans von Oasis: Nach dem sensationellen Comeback der Brüder Noel Gallagher (57) und Liam Gallagher (52) sowie der Ankündigung ihrer Welttournee für 2025 verloren Tausende Anhänger hohe Summen beim Kauf gefälschter Tickets. Der offizielle Verkauf für die heiß begehrten Shows in Manchester, Cardiff, London, Edinburgh und Dublin startete am 31. August und endete innerhalb kürzester Zeit mit ausverkauften Hallen. Das Chaos um die Tickets führte nicht nur zu langen Warteschlangen und technisch kollabierten Verkaufsseiten, sondern lockte auch sofort Betrüger auf den Plan. Und das mit fatalen Folgen: Nach Angaben der Lloyds Bank beläuft sich der Gesamtschaden auf umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro. Im Extremfall verlor ein einziger Fan sogar knapp 2.000 Euro.

Insbesondere auf Plattformen des Tech-Konzerns Meta, allen voran Facebook, wurden zahlreiche Tickets angeboten, die sich schnell als Fälschungen entpuppten. Laut Bankangaben kauften neun von zehn Betroffenen ihre Eintrittskarten über diese Netzwerke – dabei bezahlten die Opfer im Schnitt 500 Euro für die gefälschten Karten. Liz Ziegler, Leiterin für Betrugsprävention bei Lloyds, appellierte an die Betreiber der sozialen Netzwerke und betonte: "Der Fakt, dass so viele Fälle mit falschen Ticketanzeigen in Onlinenetzwerken beginnen, unterstreicht, wie wichtig es ist, dass diese Unternehmen härtere Maßnahmen ergreifen." Während die offizielle Verkaufsseite Ticketmaster zeitweise komplett überlastet war, nutzten Kriminelle gezielt die Verzweiflung enttäuschter Fans aus.

Hintergrund für den Ticketwahnsinn ist die Reunion der legendären Britpop-Band. Erst vor wenigen Monaten hatten Noel und Liam nach jahrelanger Funkstille überraschend ihren Streit begraben und wieder zusammengefunden – eine kleine Sensation. Die beiden Musiker, die mit Songs wie "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" berühmt wurden, gelten als Mitbegründer der Britpop-Ära und verkauften Millionen von Platten. Ihr plötzliches Comeback sorgte weltweit für Aufsehen. Im Umfeld der Tournee machten sich zuletzt auch andere Stars bemerkbar: Pete Doherty (46) etwa bot sich als Support-Act an, nur um Tickets für seine Familie zu ergattern. Während für viele der Traum, Oasis live zu sehen, geplatzt ist, zeigt die Betrugswelle, wie groß die Sehnsucht nach einer der berühmtesten Bands der 90er immer noch ist.

Getty Images Noel Gallagher, Oasis-Mitglied

Getty Images Liam Gallagher im Jahr 2010

