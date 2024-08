Ioan Gruffudd sah seine Kids dieses Jahr nur neun Stunden

Schauspieler Ioan Gruffudd (50) behauptet, dass er seine Kinder, die er mit Ex-Frau Alice Evans (53) hat, in diesem Jahr kaum gesehen habe. Das ehemalige Paar trennte sich Anfang 2021 und die Scheidung wurde vergangenes Jahr im Juli finalisiert. Doch der Rechtsstreit über das Sorgerecht für ihre beiden Töchter Ella und Elsie dauert weiterhin an. In Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, gibt der "Fantastic Four"-Darsteller an, dass er 2024 mit den Mädchen nur wenige Stunden verbringen konnte. "Die Wiedervereinigungstreffen wurden vom Gericht angeordnet, und ich bin zu jeder Sitzung gegangen. Die Beklagte [Alice Evans] hat sich in jede einzelne Sitzung eingemischt, sie hat die Praxis betreten, eine dramatische Szene gemacht und sich vor den Augen der Kinder mit dem Therapeuten gestritten", schildert der Filmstar in den Gerichtsschreiben. Ioan habe durch das Verhalten seiner Ex-Frau deshalb nur wenig von Elsie und Ella gesehen, so erklärt er: "Die Wiedervereinigungstherapie ist aufgrund der Handlungen der Beklagten gescheitert. Ich habe in diesem Jahr 2024 neun Stunden mit den Kindern verbracht".

Außerdem wirft der 50-Jährige der Vampire Diaries-Darstellerin vor, dass sie die Kinder in den Sitzungen wiederholt dazu ermutigt habe, "wenige Minute nach Beginn wieder zu gehen". Sie habe die Mädchen zudem "einfach mitgenommen, anstatt sie dazu zu motivieren, das Wiedervereinigungstreffen abzuschließen". Einmal soll Alice sogar "einen Krankenwagen für sich selbst gerufen" haben. Die Schauspielerin hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert. Sie gab allerdings zuvor an, dass ihr Ex den Kontakt zu den Kindern nicht selbst suche: "Ioan hat die Kinder seit Mai 2023 weder angerufen noch auf ihre SMS geantwortet. Die Kinder wurden in der Schwebe gelassen und sind völlig verwirrt darüber, wann oder ob sie Ioan sehen werden."

Ioan und Alice hatten sich 1999 kennengelernt und sich 2007 das Jawort gegeben. In den daarauffolgenden Jahren kamen ihre beiden Kinder auf die Welt. Doch ihre Ehe hielt nur bis 2021 Jahre – der Walise reichte nach 14 Jahren die Scheidung ein. Seitdem liefern sich die ehemaligen Eheleute einen Rechtsstreit um ihre Kinder und die Scheidungsvereinbarungen. Zuletzt einigten sie sich darauf, dass Ioan Alice monatlich eine Summe für die Mädchen sowie Ehegattenunterhalt überweisen soll. Doch die US-Amerikanerin behauptete in anderen Gerichtsdokumenten, dass ihr Ex nicht zahlen würde: "Während ich kämpfe, um Essen für die Kinder auf den Tisch zu bringen, jettet Ioan um die Welt [...] Ich bin mit den Zahlungen für Miete und Strom im Rückstand, und Freunde haben angefangen, Lebensmittel vorbeizubringen, damit die Kinder etwas zu essen haben. Ich werde Lebensmittelmarken und Sozialhilfe beantragen." Ioan, der mittlerweile schon wieder neu verlob ist, sagt jedoch, dass er sehr wohl Ehegattenunterhalt gezahlt habe, sogar zu viel. Alice soll in den vergangenen Jahren von ihm 400.000 US-Dollar bekommen haben.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

