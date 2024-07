Alice Evans schockieren Anschuldigungen von Ex Ioans Kumpels

Alice Evans (52) und Ioan Gruffudd (50) liefern sich einen bitteren Sorgerechtsstreit. In diesen mischten sich vor wenigen Tagen sogar Freunde des Ex-Partners der Schauspielerin ein. Diese warfen ihr vor, dass sie "sehr grausam" sei und dem "Bad Boys: Ride or Die"-Darsteller "um jeden Preis schaden wolle." Nun meldet sich die gebürtige Britin auf Instagram und gewährt Einblicke in ihre Gefühlswelt: Laut ihr trafen sie die Anschuldigungen der Bekannten "aus dem Nichts" und sie seien ein "großer Schock."

Hintergrund der harten Worte von Ioans Kumpels stellen die von Daily Mail veröffentlichten Gerichtsdokumente dar, in denen Alice ihrem früheren Ehemann einige Vorwürfe macht: Er soll sich unter anderem finanziell nicht um die gemeinsamen zwei Töchter kümmern. "Während ich kämpfe, um Essen für die Kinder auf den Tisch zu bringen, jettet Ioan um die Welt", hieß es in den Gerichtsdokumenten. Außerdem beschwerte Alice sich, dass der 50-Jährige einen Haufen Geld für den Verlobungsring seiner Freundin Bianca Wallace ausgeben würde, anstatt die Familie zu unterstützen.

Nicht nur Ioans Freunde mischten sich in den Rosenkrieg der ehemaligen Eheleute ein – auch seine Verlobte Bianca äußerte sich. Im April veröffentlichte die Influencerin unter anderem Unterlagen, die auf eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt verweisen. Im Netz richtete sie sich damals mit folgenden Worten an ihre Follower: "Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Was Ioans Ex so vielen von euch in den letzten 20 Jahren angetan hat, ist mit das Schlimmste, was wir je gesehen haben." Was letztendlich wirklich an den gegenseitigen Anschuldigungen der jeweiligen Parteien dran ist, wird nun vor Gericht geklärt.

Anzeige Anzeige

Instagram / aliceevansgruff Alice Evans, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass sich Alice öffentlich zu den Vorwürfen äußert? Ja. Sie ist nun mal transparent, was ihre Gefühlslage betrifft. Nee, das kommt total überraschend für mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de