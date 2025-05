Kylie Jenner wünscht sich eines Tages Kinder mit Timothée

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben ihre Beziehung in den letzten zwei Jahren sehr privat gehalten. Dennoch haben sie sich zuletzt immer häufiger zusammen bei öffentlichen Veranstaltungen wie auf dem roten Teppich oder bei Coachella gezeigt. Bereits jetzt scheint Kylie über die Zukunft nachzudenken. Laut einem Insider, der sich gegenüber ET äußerte, sei die Reality-TV-Bekanntheit "total verliebt" und habe ihren engsten Freundinnen verraten, dass sie sich eines Tages vorstellen könne, mit Timothée ein weiteres Kind zu bekommen. Bereits jetzt verbringt Timothée laut der Quelle viel Zeit mit ihren beiden Kindern Stormi (7) und Aire (3), die aus ihrer vorherigen Beziehung mit Travis Scott (34) stammen.

Die Beziehung zwischen den beiden scheint für Kylie vor allem deshalb besonders zu sein, weil Timothée sie in eine völlig neue Welt einführt. "Sie liebt es, mehr über seine Welt zu erfahren und ihn zu unterstützen", berichtet eine weitere Quelle im Gespräch mit Entertainment Tonight. Für Kylie ist Timothée eine willkommene Abwechslung im Vergleich zu ihren vorherigen Partnern. Und auch wenn die beiden nicht ständig an einem Ort sind, sollen sie über Chat-Nachrichten immer in regem Kontakt stehen.

Kylie, die als Unternehmerin und Realitystar bekannt ist, legt großen Wert auf ihre Rolle als Mutter und scheint viel Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. Erst vor wenigen Tagen postete die Unternehmerin ein süßes Foto mit ihrer Tochter Stormi und schwärmte unter dem Instagram-Beitrag: "Du hast mein Leben verändert, Gänse-Mädchen. Dich zu lieben, ist das Leichteste, was ich jemals gemacht habe." Dass Timothée offenbar so gut mit Stormi und Aire zurechtkommt, ist sicherlich ein Pluspunkt in ihrer Beziehung und zeigt, wie ernst es ihr mit ihm ist.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2025

