So erfuhr BTN-Star Pia Trümper von ihrer Schwangerschaft

Pia Trümper hat ihre Fans vergangene Woche mit einer besonderen Nachricht überrascht: Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Partner Dustin. In einem bewegenden Video auf Instagram teilte Pia den Moment mit ihren Followern, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. "Am 25.03. saß ich auf dem Hausboot und wir hatten so einen Komparsen am Zelt", beginnt sie zu erzählen. Zu dem Zeitpunkt sei es ihr schon rund zwei Wochen "körperlich richtig beschissen" ergangen und sie habe "einfach so ein allgemeines, komisches Gefühl" gehabt. Sie fährt fort: "Dustin und ich haben uns mega random vor ein paar Wochen über Babynamen unterhalten. Und dieser Komparse sitzt vor mir und auf seinem Handrücken hat er in riesengroßen Druckbuchstaben den Mädchennamen tätowiert, den Dustin und ich toll fanden." Für Pia scheint das ein eindeutiges Zeichen gewesen zu sein: Mit Gänsehaut am ganzen Körper bat sie ihren Liebsten, einen Schwangerschaftstest zu besorgen.

Zu Hause angekommen, habe die Serien-Bekanntheit sofort den Test gemacht – und er war positiv. "Wir haben draufgeguckt und ich schwöre, dass in diesem Moment einfach keine Luft mehr zum Atmen in diesem Badezimmer war. [...] Ich weiß halt einfach nur, dass mein Körper komplett zusammengesackt ist und ich bitterlich geschrien habe", gibt sie ehrlich preis. In dem ersten Moment seien ihr "superviele Sorgen und Ängste" in den Sinn gekommen. "Wie soll ich das mit meiner Arbeit irgendwie schaffen? Ich will irgendwie noch Musikerin werden. Wird das jetzt überhaupt noch was? Sind Dustin und ich überhaupt schon gefestigt genug dafür?", erklärt Pia. Doch im Arm ihres Partners liegend sei ihr sogleich bewusst geworden, dass sie all das nicht allein durchstehen muss und Dustin stets an ihrer Seite hat.

Obwohl es im ersten Moment ziemlich überwältigend war, entschied sich das Paar, das Kind gemeinsam zu bekommen. "Nach anfänglichen Startschwierigkeiten war dann relativ schnell klar, dass wir uns für das Kind entscheiden. [...] Jetzt können wir mit unserer Entscheidung nicht glücklicher sein und warten einfach nur darauf, dass wir unseren kleinen Frosch endlich kennenlernen dürfen", freut sich Pia. Mittlerweile befindet sie sich schon im vierten Schwangerschaftsmonat.

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper und ihr Partner Dustin im Mai 2024

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper und Partner Dustin

