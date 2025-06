Erster Trailer: So spannend wird die "Die Bachelors"-Staffel

Schon in wenigen Tagen verteilen zwei neue Männer wieder die Rosen bei Die Bachelors. In diesem Jahr ist dies Felix Stein und Martin Brauns Aufgabe. Bald geht es los und ein erster Trailer bei Instagram verrät schon vorab: Von Tränen, Knutscherei und natürlich auch viel Zoff ist alles dabei. So gibt der Clip beispielsweise auch schon einen kleinen Einblick in das große Finale – gibt es da etwa Drama? Denn Felix gibt enttäuscht von sich: "Ich wusste, dass das so kommt." Auch als herauskommt, dass die beiden Junggesellen schon Kinder haben, muss dies erst mal verdaut werden. "Schock", erklärt unter anderem eine der Single-Ladys dazu. Die Fans können den Start der neuen Staffel kaum abwarten. "Sehr geil. Vorfreude ist da" oder "Bin hyped", freuen sich zwei User in den Kommentaren.

Dass sowohl Martin als auch Felix bereits Väter sind, ist ein nicht ganz unwichtiger Aspekt. Ex-Bachelor Sebastian Klaus sieht es als Challenge, glaubt aber auch, dass es Eindruck auf die Damen machen könnte. "Wer Vater ist, übernimmt Verantwortung, bringt Lebenserfahrung mit und hat oft einen besonders reflektierten Blick auf Beziehungen. Das kann in der Kennenlernphase sogar ein echter Pluspunkt sein", erklärte dieser im Mai gegenüber Promiflash.

Am 11. Juni gibt es die neue Staffel "Die Bachelors" auf RTL+ zu sehen – ab dem 18. Juni dann auch wöchentlich im TV. Felix und Martin blicken ihrem Liebesabenteuer bereits freudig entgegen. "Ich freue mich auf schöne Dates, neue Frauen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Natürlich auch eventuell die potenzielle Partnerin zu finden", schwärmte beispielsweise Letzterer im Interview mit RTL. Ob er und auch Felix am Ende die große Liebe finden? Das können die Zuschauer in den kommenden Wochen herausfinden...

RTL Szene aus "Die Bachelors"

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

