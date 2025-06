P. Diddys ehemalige Assistentin schickte ihm liebevolle SMS

Im Prozess gegen P. Diddy (55) sorgte eine im Gericht vorgelesene Textnachricht einer ehemaligen Assistentin für Aufruhr. Die Frau, die im Prozess unter dem Pseudonym Mia aussagt, hat ihrem ehemaligen Arbeitgeber unter anderem sexuelle Übergriffe und körperliche Gewalt vorgeworfen. Doch wie Spiegel berichtet, wurde im Gericht nun eine SMS vorgelesen, die sie P. Diddy im Jahr 2019, zwei Jahre nachdem sie die Firma verlassen hatte, geschickt hat: "Ich hatte einen Albtraum. Ich war mit R. Kelly (58) in einem Aufzug eingesperrt – und du hast mich gerettet." Darüber hinaus schickte sie ihm "all die Liebe dieser Welt". R. Kelly, der in der Nachricht erwähnt wurde, sitzt derzeit aufgrund schwerer Vorwürfe wie sexuellen Missbrauchs in Haft.

Diddys Verteidiger Brian Steel nutzte diese Nachricht, um Mias Glaubwürdigkeit infrage zu stellen. Er fragte provokant, wie jemand, der von einer Person angeblich schlecht behandelt wurde, solche Worte schreiben könne und unterstellte ihr, zu lügen. Mia hielt dem Vorwurf stand und erklärte, dass die herzliche Tonalität solcher Nachrichten Bestandteil ihres damaligen Jobs gewesen sei, in dem jede Kritik an Diddy Konsequenzen wie Einschüchterung nach sich ziehen konnte. Die Staatsanwaltschaft wertet die Nachricht als Beweis für ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis und spricht zudem von Manipulation, der Mia ausgeliefert gewesen sei.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie schwerwiegender Vorwürfe, die während des Prozesses gegen Diddy ans Licht gekommen sind. Mia, die zwischen 2009 und 2017 für den Musikmogul tätig war, sprach von mehreren traumatischen Erfahrungen, die sie laut eigener Aussage nachhaltig prägten – sie habe sich damals "wie Müll" deswegen gefühlt. Wie NBC News berichtete, soll sie drei Vorfälle geschildert haben. Bei einem habe ihr Ex-Boss sie nach einer Geburtstagsfeier betrunken gemacht und sie dann unsittlich berührt. Ein anderes Mal habe er Mia zu Oralsex gezwungen.

Getty Images P. Diddy, Rapper

ZUMA Press / MEGA P. Diddy bei der Met Gala 2017