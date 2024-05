BTN-Star Pia Trümper wurde mit 15 Jahren sexuell missbraucht

Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Pia Trümper redet ehrlich über ein traumatisches Erlebnis in ihrer Vergangenheit. Sie wurde im Alter von 15 Jahren sexuell missbraucht und öffnet sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung. "Ich habe noch nie öffentlich darüber geredet: 2017 – da war ich 15 Jahre alt – wurde ich sexuell missbraucht", sagt sie. In ihrer Rolle als Amelie musste sie eine ähnliche Geschichte spielen und dabei seien Erinnerungen hochgekommen. "Ähnlich wie bei Amelie konnte ich mich dagegen nicht wehren, mit dem Unterschied, dass bei mir keine K.-o.-Tropfen im Spiel waren, sondern ich geschlafen habe und es von einer Person ausging, von der ich es niemals erwartet hätte – meinem damaligen besten Freund", macht sie öffentlich.

Heute möchte die Schauspielerin über ihre Erfahrung sprechen, um klarzumachen: Es ist kein Tabu-Thema! "Ob ich will oder nicht, ist es ein Teil meiner persönlichen Geschichte. Früher habe ich mich dafür geschämt, gab mir selbst die Schuld. Die Frage, ob ich es hätte verhindern können, hat mich kaputtgemacht", öffnet sie sich. Sie wissen, dass sie keine Schuld an dem Vorfall habe. "Es sollte aber normal sein, dass Betroffene über ihr Trauma reden dürfen, ohne Angst zu haben, dafür verurteilt oder als Lügner dargestellt zu werden. Ich will nicht mehr schweigen, denn ich habe keine Angst mehr", verdeutlicht sie.

Pia schlüpfte 2020 erstmals in ihre Rolle als Amelie bei "Berlin - Tag & Nacht". Sie verkörperte die Tochter von Serienfigur Milla. Im Jahr 2021 gab die Darstellerin allerdings überraschend ihren Ausstieg bekannt. Sie machte damals via Instagram öffentlich, erst einmal ihre mentale Gesundheit in den Vordergrund stellen zu wollen. Heute teilt sie Einblicke ihres Lebens mit ihren Fans auf Instagram, außerdem geht sie als Sängerin ihrer Leidenschaft nach.

Anzeige Anzeige

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de