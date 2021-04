Momo Chahine packt aus! Der einstige DSDS-Kandidat nahm nicht nur an der beliebten Gesangsshow teil. Auch danach war er in verschiedenen TV-Formaten zu sehen und lernte dadurch einige prominente Ladys kennen. Dazu gehört auch die Tattooliebhaberin Kate Merlan (34), mit der er sich bei Kampf der Realitystars besonders gut verstand – woraufhin die Zuschauer den beiden natürlich sofort eine Romanze angedichtet hatten. Nun ist Momo aber tatsächlich vergeben und nimmt im Promiflash-Interview Stellung zu den Flirtgerüchten der Vergangenheit!

Gestern gab der Künstler im Netz bekannt, dass er jetzt ganz offiziell vom Markt sei. Die Influencerin Sabrine Khan hat sein Herz erobern können. Was sagt er im Nachhinein über die zahlreichen Spekulationen rund um sein Liebesleben? "Egal, mit welcher Frau ich mich gut verstanden habe, es waren immer direkt Flirtgerüchte im Spiel. Es sind Gerüchte und werden auch immer Gerüchte bleiben", stellte Momo ein für alle Mal im Gespräch mit Promiflash klar. Und jetzt wolle er die gemeinsame Zeit mit seiner neuen Flamme genießen.

"Erst recht, weil wir uns nicht mehr verstecken müssen", erklärte er gegenüber Promiflash. Denn durch die Verkündung der Liebesnews sei nun alles etwas einfacher. Die zwei lernten sich beim gemeinsamen Musikvideodreh zu Momos Song "Ya Habibi" kennen und und verliebten sich. Auch bei seinen kommenden Projekten wird die Beauty zu sehen sein. "Wie zum Beispiel am 09. April. Da erscheint der Song 'Kille Dich', wo sie wieder auftritt. Vielleicht kommt ja noch mehr in den kommenden Monaten auf uns zu, wer weiß", teaserte er an.

