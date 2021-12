Ist die rosarote Blase bei Momo Chahine und seiner Sabrine Khan etwa geplatzt? Im März stellte der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat seine Partnerin der Öffentlichkeit vor. Bei einem Musikvideodreh hatte es zwischen dem einstigen DSDS-Kandidaten und der Tänzerin mächtig gefunkt. Mittlerweile sind im Netz allerdings alle Pärchenbilder der zwei verschwunden – und auch ein neuer Song von Momo deutet an: Die Beziehung könnte längst Geschichte sein!

Ein Blick auf die Instagram-Profile von Momo und Sabrine lässt schon vermuten, dass dunkle Wolken über dem Liebesparadies aufgezogen sein könnten. Spätestens wenn man in "Allein" hineinhört, den neuesten Song des Musikers, dürften Krisengerüchte aufkommen. Denn der 25-Jährige singt darin über eine gescheiterte Beziehung: "Ich weiß jetzt auch, dass ich dir nicht reich. In deine Welt pass ich nicht rein. Zeig keinem, wie viele Narben du mir hinterlässt. Selbst in Mamas Augen warst du perfekt", heißt es beispielsweise in einer Strophe von Momos neuer Single.

Was auch immer hinter dem emotionalen Track steckt, seine Fans trifft Momo mit dem Text jedenfalls voll ins Herz. Unter einem Teaser des Songs auf Instagram schreiben die Follower fleißig Kommentare wie "Krank, zu geil, der Song, total emotional. Ich habe eben erst mal eine Runde geheult" oder "So ein schönes Lied, Momo. Ich fühle dieses Lied einfach so stark. Diese Seite von dir ist perfekt, denn auch Männer dürfen weinen". Was denkt ihr: Könnte Momo wieder Single sein?

Anzeige

Instagram / momochahine Sabrine Khan und Momo Chahine

Anzeige

Instagram / momochahine Momo Chahine, Sänger

Anzeige

Instagram / sabrinekhan Sabrine Khan und Momo Chahine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de