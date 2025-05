Elf Monate Single: So läuft's bei Laura Peuker in der Liebe

Laura Peuker und Jonny Jaspers' Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Seit dem Sommer 2024 gehen die zwei Realitystars getrennte Wege. Im Promiflash-Interview auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine plaudert die Blondine nun über ihr Singleleben. "Ich hatte irgendwie jede Phase dabei: Ich hatte einmal die Phase, in der ich niemanden sehen wollte. Dann hatte ich eine Phase, in der ich so richtig gedatet habe, wo ich so dachte: 'Jetzt gehe ich mal wieder auf den Markt!'", verrät die einstige Temptation Island-Kandidatin.

Die Auswahl an verfügbaren Männern sorgt bei Laura allerdings nicht gerade für Begeisterung. Sie erklärt Promiflash: "Wenn du siehst, was für Männer auf dem Markt sind, denkst du wieder: 'Ich bleibe lieber allein und genieße mein Leben.'" Die TV-Bekanntheit schließe es nicht aus, jemanden kennenzulernen, doch ihr Fokus liege zurzeit auf anderen Dingen. "Ich habe mich jetzt voll in meinen Sport reingestürzt", berichtet die Influencerin.

Mit ihrem Ex-Freund Jonny verbindet Laura eine schwierige Vergangenheit. Nach der endgültigen Trennung folgte eine gemeinsame Teilnahme an der Show Prominent getrennt, die die Gymnastin ziemlich aufwühlte. "Es war natürlich emotional. Sehr heftig, wenn man sich nicht im Guten getrennt hat. Noch mal schlimmer als bei Ex on the Beach", offenbarte sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit Promiflash beim Bild-Renntag.

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Januar 2025

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

