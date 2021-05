Eigentlich strotzt Momo Chahine geradezu vor Selbstbewusstsein. Mit seinem Charme brachte der einstige DSDS-Teilnehmer schon so einige Promi-Damen ins Schwärmen. So sprach zuletzt die einstige Love Island-Kandidatin Aurelia Lamprecht in den höchsten Tönen von dem Musiker und auch Kate Merlan (34) hatte sich bei Kampf der Realitystars förmlich an dem Dunkelhaarigen festgekrallt. Doch derzeit ist Momo mit seinem Körper unzufrieden.

Bei einer Instagram-Fragerunde wollten Fans wissen, ob sich der 24-Jährige in seinem Körper wohlfühle. Das musste der Reality-TV-Star allerdings verneinen. "Seitdem die Fitnessstudios zu haben, habe ich stark an Muskelmasse verloren", räumte Momo ein und bemängelte an sich selbst: "Bin weiß wie Käse und durch den Ramadan noch dünner als vorher." Doch der Castingshow-Teilnehmer weiß, dass es an ihm selbst liegt, daran etwas zu ändern. Deshalb will er nun wieder richtig loslegen, was den Sport betrifft.

Unterstützen wird ihn dabei vermutlich seine Freundin Sabrine Khan. Erst vor wenigen Wochen hatte Momo seine Beziehung zu der Influencerin öffentlich gemacht. Seitdem sich die beiden bei einem gemeinsamen Musikvideo-Dreh nähergekommen waren, geht das Paar durch dick und dünn.

Instagram / momochahine Momo Chahine, "Kampf der Realitytstars"-Kandidat 2020

Instagram / momochahine Ex-DSDS-Kandidat Momo Chahine in Dortmund, 2020

Instagram / momochahine Sabrine Khan und Momo Chahine

