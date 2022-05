Paco Herb und Yeliz Koc (28) lernten sich bei Kampf der Realitystars kennen. Nach den Dreharbeiten führten die beiden ihre Kennenlernphase fort und wurden immer wieder turtelnd miteinander gesehen. Dennoch hätten sie danach beschlossen, nur Freunde zu bleiben. Wie das Kennenlernen der beiden ablief, können die Fans demnächst bei der Realityshow verfolgen. Das Format könnte die Grundlage für Pacos und Yeliz' Romanze geboten haben.

Promiflash hat bei ehemaligen Kandidaten nachgefragt, ob es durch die außergewöhnlichen Bedingungen eher zu einer Liebesbeziehung zwischen den Teilnehmern kommen könnte. "Ich kann mich gut in die Lage versetzen von Yeliz und Paco", erzählt Momo Chahine, der 2020 selber an der Show teilnahm. "Das Ding ist auch, man erlebt da sehr viel zusammen. Man ist 24 Stunden am Tag miteinander angewurzelt und da entsteht eine besondere Bindung", erklärt er die besonderen Umstände. Manchmal sei es nur freundschaftlich, aber käme dann wie eine Beziehung rüber, fährt er fort.

Sharon Trovato (30) sieht das Ganze eher kritisch. "Ich denke mal schon, dass so was bei solchen Formaten leichter zustande kommen kann. Aber ich denke auch, dass viele so etwas machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen", vermutet die TV-Detektivin, die dieses Jahr selber dabei war, die Sala jedoch als Erstes verlassen musste. Matthias Mangiapane (38), dessen Partner Hubert Fella (54) an der Show teilnahm, sieht das ähnlich. "Es wird dann immer gleich vermutet, dass es ein Pärchen ist, nur weil ein Mann und eine Frau sich gut verstehen. Also von daher schauen wir mal", erklärt er.

Instagram / momochahine Momo Chahine, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane und sein Partner Hubert Fella, 2022

