Dieser Song liegt Momo Chahine besonders am Herzen! Der ehemalige DSDS-Teilnehmer ist bis über beide Ohren in seine Freundin Sabrine Khan verliebt. Gefunkt hat es beim Musikvideodreh zu Momos Hit "Ya Habibi". Im März stellte er die hübsche Brünette dann als die neue Frau an seiner Seite vor. Und die hat es dem Sänger offenbar ganz schön angetan. In seinem neuen Song "Nur mit dir" singt Momo von seiner Liebe zu ihr.

Das Lied erscheint zwar erst am 18. Juni, seinen Fans gab der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer trotzdem schon mal einen Vorgeschmack. Denn die Nummer ist etwas ganz Besonderes für ihn, wie sein neues YouTube-Video zeigt. Darin sitzen Momo und seine Freundin in einem Auto. "Ich bin ein bisschen aufgeregt", beginnt der Musiker zu erzählen und überrascht seine Liebste dann mit dieser Ankündigung: "Ich war in Hamburg im Studio und dann hab ich gesagt: 'Ich bin ja voll verliebt in sie, ich will einen Song für sie machen.'"

Natürlich spielte der 25-Jährige seiner Partnerin das Lied auch vor. Und die reagierte begeistert! "Danke mein Schatz, das ist ein richtig schöner Song. Richtig, richtig schön und der Text war mega", fiel sie Momo um den Hals. Die Tänzerin spielt sogar in dem Musikvideo mit. Gedreht wurde ganz romantisch am Strand.

Getty Images Momo Chahine bei DSDS im Jahr 2019

Instagram / sabrinekhan Sabrine Khan und Momo Chahine

Instagram / momochahine Momo Chahine, Sänger

