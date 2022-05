Hat er den Titel "Superstar 2022" schon sicher? Am Samstag findet das große DSDS-Finale statt. Antreten werden Melissa Mantzoukis, Amber van den Elzen, Harry Marcello Laffontien sowie sein jüngerer Bruder Gianni. Wer das Rennen macht, entscheiden am Ende die Zuschauer. Einige Ex-Teilnehmer haben aber schon eine Vermutung, wer die besten Karten haben könnten: Diesem Kandidaten drücken sie am meisten die Daumen.

Im Promiflash-Interview auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen plauderte Severino Seeger (35), der die zwölfte DSDS-Staffel für sich entscheiden konnte, aus, dass sein Favorit Harry sei. "Der wird sich den Topf holen. Das ist klar. Der ist stimmlich einfach oberste Liga. Da können die anderen, so hart es klingt, einfach nicht mithalten", ist sich der Frankfurter sicher. Auch die Ex-Finalistin Paulina Wagner glaubt, dass der Zirkusartist die besten Chancen hat. "Ich finde einfach, seine Stimme ist wahnsinnig toll – ein ganz gefühlvoller, sympathischer Sänger und ich hoffe sehr, dass er gewinnt", schwärmte die Musikerin. Aytug Gün findet Amber und Melissa zwar genauso stark, dennoch glaubt auch er, dass Harry gewinnen wird. Daniele Puccia betone zudem: "Meine Favoriten sind auf jeden Fall gerade Melissa und natürlich die beiden Brüder, Harry und Gianni." Daniel Ceylan (36) will die 18-Jährige sogar vor Ort anfeuern.

Momo Chahine möchte dagegen noch keinen Favoriten benennen. "Wem ich die Daumen drücke, entscheide ich an dem Abend, wenn ich das live verfolge", erzählte der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat. Auch Davin Herbrüggen (23), der die Staffel, an der Momo teilgenommen hatte, gewonnen hat, möchte sich noch kein Urteil über die vier erlauben: "Ich drücke allen Kandidaten die Daumen, weil ich selber weiß, wie es ist, im Finale zu stehen. Da steht man unter enormem Druck und hört immer: 'Ja, der ist der Favorit', 'Und der ist Favorit.'"

ActionPress Paulina Wagner, DSDS-Finalistin 2020

ActionPress Daniel Ceylan und Severino Seeger im Mai 2022 in Gelsenkirchen

ActionPress Davin Herbrüggen, DSDS-Sieger 2019

