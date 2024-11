Tom Cruise war Inspiration für Mörder aus "American Psycho"

Der gefeierte Filmstar Christian Bale (50) beeindruckte die Zuschauer als eiskalter Mörder in dem 2000 erschienenen Kultfilm "American Psycho". Für seine Darstellung des Serienkillers Patrick Bateman holte er sich jedoch Inspiration von einem berühmten Kollegen: Niemand Geringeres als Hollywoodstar Tom Cruise (62) diente ihm als Vorlage. Einem Bericht von Collider zufolge stieß Christian auf ein Interview von David Letterman (77) mit Tom. Laut dem Magazin erklärte die Regisseurin Mary Harron, dass Tom in dem Gespräch "einfach diese sehr intensive Freundlichkeit mit leeren Augen" gehabt hätte – und dies Christian als Orientierung gedient hätte.

Zu den bekanntesten Szenen aus dem Horrorfilm zählt sicherlich der Moment, in dem Patrick seinem Gegenüber – verkörpert von Jared Leto (52) – mit einer angsteinflößenden Inbrunst die Diskografie von Huey Lewis & The News rezensiert. Schließlich zerlegt er diesen allerdings mit einer Axt. Das Verhalten des zutiefst kranken Killers erinnert laut Collider in gewissen Aspekten an das ungewöhnliche Verhalten von Tom. So trat der Schauspieler häufig in Interviews ebenso unerschütterlich und übertrieben enthusiastisch auf, wenn ihn Themen erst einmal so richtig begeisterten – in der Regel waren diese aber natürlich wesentlich harmloser.

Ein Kollege, der Tom sehr schätzt, ist Glen Powell (36). Er und der Actionstar haben in der Vergangenheit nämlich eine ganz besondere Freundschaft miteinander entwickelt. Im Gespräch mit E! News betonte Glen, dass er und sein erfahrener Kollege während der Dreharbeiten zu "Top Gun: Maverick" richtig gute Kumpels wurden. Der US-Amerikaner schwärmte: "Er ist ein großartiger Freund und ein großartiger Mentor, und er ist ein ganz besonderer Teil meines Lebens geworden."

Getty Images Christian Bale, Januar 2001

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

