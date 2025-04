Hollywood-Elite feiert das Broadway-Debüt von George Clooney

Am Donnerstagabend wurde George Clooney (63) bei seinem großen Broadway-Debüt in der Inszenierung von "Good Night, and Good Luck" von einer beeindruckenden Menge an prominenten Gästen unterstützt. Im Winter Garden Theatre in New York City versammelten sich zahlreiche Stars und journalistische Größen, um die Eröffnung des Stücks zu feiern. Neben seiner ehemaligen "ER"-Kollegin Julianna Margulies (58) waren Jennifer Lopez (55) mit ihrem Kind Emme (17), Uma Thurman (54), Pierce Brosnan (71) und Hugh Jackman (56) vor Ort. Auch Cindy Crawford (59) gemeinsam mit ihrem Mann Rande Gerber (62) und Tochter Kaia (23) befanden sich unter den Gästen. Nach der erfolgreichen Premiere ging es für die geladenen Stars zu einer stilvollen Afterparty in die New York Public Library.

"Good Night, and Good Luck" basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005, den George einst schrieb, inszenierte und in dem er mitspielte. Diesmal übernimmt der Schauspieler die Hauptrolle von Edward R. Murrow, dem legendären CBS-Journalisten, der Mut bewies und sich im Kampf gegen Joseph McCarthys Hetzkampagne der 1950er-Jahre auf die Seite der Wahrheit stellte. Die Broadway-Version, die George erneut mit seinem langjährigen Partner Grant Heslov (61) verfasste, wird von David Cromer inszeniert und bricht bereits Box-Office-Rekorde. THR berichtete, dass das Drama kürzlich mit rund 3 Millionen Euro die höchste wöchentliche Einnahme eines Theaterstücks erzielte.

Der Gedanke daran, dass auch seine Frau Amal Clooney (47) im Publikum sitzen wird, stresste den Star schon vor seinem Debüt. In einem Interview mit "CBS 60 Minutes" scherzte der 63-Jährige: "Ich setze sie in die aller-, aller-, allerletzte Reihe." Der Grund dafür sei, dass er sich nicht von ihrem Blick ablenken lassen möchte. Trotz seiner Nervosität wusste der US-Amerikaner jedoch schon damals, dass ihm die volle Unterstützung seiner Familie gewiss ist. Bereits vor der Premiere waren Amal und die gemeinsamen Zwillinge Ella (7) und Alexander (7) mit ihm nach New York gezogen, um ihm bei dieser neuen Herausforderung beizustehen.

Eric Kowalsky / MEGA Jennifer Lopez mit Emme, April 2025

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

