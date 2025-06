Auch dieser Promi muss heute bei KDRS seine Koffer packen

Bei der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars gab es am heutigen Abend eine Doppelausgabe an Abschieden. Nachdem Anouschka Renzi (60) bereits zuvor die Show verlassen musste und auch Shawne Fielding (55) aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit von der Partie war, stand ein weiteres Aus an: Schauspieler Martin Semmelrogge (69) musste gehen. Diese Entscheidung trafen die zwei Neuankömmlinge Tara Tabitha (32) und Jona Steinig (29).

Das Duo, das erst kürzlich zur Gruppe gestoßen war, hatte die Qual der Wahl. "Das ist natürlich schwierig, weil wir sind ja auch zu zweit. Mit manchen von euch hatte er mehr Berührungspunkte und mit den anderen ich mehr oder weniger. Wir waren uns nicht einig", gestand die Österreicherin, während Jona betonte: "Sie hatte eine komplett andere Meinung als ich, mir fällt es sehr schwer." Dennoch einigten sich die Medienpersönlichkeiten auf Martin.

Sein Aus bei der fünften Stunde der Wahrheit sorgte bei den verbliebenen Mitstreitern für eher traurige Gemüter. Vor allem Anita Latifi (29), Stephen Dürr (50) und die männlichen Kandidaten verabschiedeten sich schweren Herzens von Martin. Er richtete abschließend aber aufmunternde Worte an die Realitystars. "Ja, liebe Freunde. Also erstmal hier meine Jungs aus meinem Lager: Wir hatten echt eine coole Zeit. Rockt hier geil weiter und habt Spaß!", lachte er und betonte im Einzelinterview zudem: "Man soll lieber dann gehen, wenn's am meisten Spaß macht, wenn's am schönsten ist. Macht es gut!"

Getty Images Martin Semmelrogge, Schauspieler

Instagram / martin_semmelrogge_official Martin Semmelrogge, Schauspieler

