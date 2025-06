Liebes-Comeback? Andrej Mangold und Anni machen Podcast

Andrej Mangold (38) und seine Ex-Partnerin Annika Jung könnten wieder zusammengefunden haben, und jetzt stellen sie zur Klärung ein eigenes Projekt auf die Beine. Die beiden starten einen eigenen Podcast. Der trägt den verheißungsvollen Titel "No Mercy – Keine Gnade". Jeden Donnerstag soll es eine neue Folge geben. Vorab können die Fans schon in einen kleinen Teaser reinhören. In dem erklären der Realitystar und seine Liebste, woher die Idee kam. "Manchmal kann das Leben einfach gnadenlos sein und das passt irgendwie ein bisschen auf die letzten Monate, die Situationen, die passiert sind – dementsprechend haben wir uns gedacht, das ist sehr, sehr treffend", erklärt Andrej. Das Paar wolle offen und ehrlich unter anderem über private Themen sprechen, weil es das nicht in den sozialen Medien besprechen möchte.

In ihrem Podcast werden Anni und Andrej also so privat wie noch nie. Jede Folge ist in vier Kategorien unterteilt. Los gehe es immer mit einem "Weekly Real Talk", der ein persönliches Update sein soll. Dann folgen der "Deep Dive", der "Trash Talk" und die "Vertrauenssache". Für Reality-Fans wird sicher die Kategorie "Trash Talk" am spannendsten, denn da geht es um alle News rund um die Reality-TV-Welt, mit der vor allem der ehemalige Bachelor Andrej viel Erfahrung hat. Mit der vierten Kategorie wollen die beiden zudem in den direkten Austausch mit den Fans gehen und auf deren Nachrichten reagieren. Die Community findet das auf jeden Fall richtig gut. Auf der neuen Instagram-Seite für den Podcast zeigen sich die Follower begeistert und vor allem neugierig, was die beiden zu sagen haben.

Gleich in der ersten Folge von "No Mercy – Keine Gnade" soll es um ein sehr privates und sensibles Thema gehen: Andrej und Annika wollen im Detail über ihre Trennung sprechen. Im Februar gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt, aber danach gingen die Schlagzeilen erst so richtig los: Schnell hieß es, Annika habe den ehemaligen Basketball-Profi betrogen. Die Influencerin soll daraufhin eine gewaltige Hasswelle entgegengeschlagen sein, weshalb Andrej seine Fans sogar zur Ordnung rufen musste. Ganz aufgegeben hatten die zwei ihre Liebe aber offenbar nicht. Immer wieder gab es Vermutungen, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten. Vergangenes Wochenende teaserten Andrej und Annika dann schon an, dass es nun vielleicht ein Comeback gibt – die klare Antwort gibt es dann wohl in der Podcast-Premiere.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung, Influencer

