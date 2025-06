Das sind die "Beauty & The Nerd"-Nerds von Staffel sechs

Ende Juni geht Beauty & The Nerd in eine nächste Runde. Wer die diesjährigen Schönheiten sein sollen, wissen die Fans bereits. Nun stellt Joyn auch endlich die acht Nerds vor, die sich in der sechsten Staffel der Reality-TV-Show von einer anderen Seite zeigen wollen. Mit dabei sind der 26-jährige Aaron, Sammy, 21 Jahre alt und 1,62 Meter groß, die 35-jährige Sarah, der 27-jährige Streamer Hai, der 21-jährige Sascha, der 26-jährige Emo-Nerd Jannik und der 19-jährige Darius. "Ich hatte noch nie eine Beziehung, ich hatte noch nie einen Kuss, ich hatte noch nie Sex. Ich bin unverbraucht – vollkommen", weiht Letzterer die Fans schon einmal ein.

Wer mit welcher Beauty ein Team bildet, erfahren die Zuschauer mit Beginn der neuen Staffel am 26. Juni. Die Auswahl an selbstbewussten Schönheiten, die den Crashkurs in Nerdtum bestehen wollen, ist groß: Wie bereits Ende Mai bekannt gegeben wurde, sind Julia Römmelt (31), Laura Maria Lettgen aka Laura Blond, Christina Rusch (27), Maria Basone, Chanelle Wyrsch (28), JAM-FM-Moderatorin Anna und Elsa Latifaj dabei. Mit Max Bornmann stürzt sich zudem ein Mann in das Abenteuer.

Letzterer scheint den Zuschauern schon mal verraten zu haben, dass sie in der sechsten "Beauty & The Nerd"-Staffel einiges zu sehen bekommen – was, hat er selbstverständlich noch nicht weiter preisgegeben. Max bezog allerdings vorab Stellung und verteidigte sein Verhalten in dem Format. "Bevor die Gerüchteküche anfängt zu brodeln: Die Staffel wurde 2024 gedreht und natürlich bevor ich mit Melina zusammengekommen bin. Damals war mein Leben ganz anders. [...] Was ihr in der Show seht, ist eine Version von mir aus der Vergangenheit, nicht von heute", erklärte der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer bei Instagram.

Joyn/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Nerds von Staffel sechs

Joyn/Benjamin Kis Die Beautys von "Beauty & The Nerd" Staffel sechs

