Akka zurück in Dubai: Lisa Marie Akkaya weint permanent

Lisa Marie Akkaya (24) durchlebt momentan eine emotionale Achterbahnfahrt. Nachdem sie und ihr Mann Furkan Akkaya (24) Zeit in Deutschland verbracht haben, musste dieser nun ohne sie zurück in ihre Wahlheimat Dubai reisen. Der Grund: Er kümmert sich dort um die Hunde der Familie. Für die hochschwangere Lisa Marie, die aktuell mit Komplikationen in ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hat, ist die Trennung eine erhebliche Belastung. "Bin auch seit gestern die ganze Zeit am Heulen und hab so schlechte Laune. Ich hasse es, von ihm getrennt zu sein und dann noch so extrem weit weg und nach so einer schwierigen Zeit", gesteht sie ihren Fans in einer Instagram-Story.

Die Schwangerschaft der jungen Mutter steht unter keinem guten Stern. Nach einer beängstigenden Phase, in der eine Frühgeburt vorerst verhindert werden konnte, sorgt sich Lisa Marie weiterhin um die Gesundheit ihres Babys. Furkans Abwesenheit verstärkt ihre emotionalen Belastungen zusätzlich. Dennoch sieht sie keine andere Möglichkeit, als die vorübergehende Trennung zu akzeptieren, auch wenn es ihr das Herz bricht: "Wir haben keine Wahl. Am Ende wird es sich lohnen, die Frage ist nur, wie lange."

Bereits zuvor hatte die Social-Media-Persönlichkeit von ihrer Angst vor einer Frühgeburt berichtet. Die Schwangerschaft verläuft für sie nicht ohne Probleme, was Lisa Marie psychisch wie physisch an ihre Grenzen bringt. Sie lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Gefühlschaos teilhaben und findet in ihrer Community viel Zuspruch. Die Sorgen um ihr ungeborenes Baby und die körperlichen Strapazen der letzten Wochen dürften die aktuelle Belastung noch verstärken.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Lisa Akkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya im November 2024

