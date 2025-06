Drama um Kim Virginia: Gloria Glumac musste Story löschen

Kim Virginia Hartung (30) versetzte ihre Fans am Mittwoch in Aufruhr. Vor wenigen Tagen kündigte die TV-Bekanntheit an, sich vorerst aus dem Netz zurückzuziehen, weil sie sich momentan in einem Krankenhaus befindet. Gestern meldete sie sich dann mit einer kurzen Instagram-Story zurück, die viel Spielraum für Interpretationen ließ. Kim verkündete, dass die Verlobung mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) aufgelöst wurde. Gründe dafür nannte sie nicht, erklärte aber, dass sie aufgrund von "körperlicher Gewalt" im Krankenhaus liegt. Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (32) reagierte wenig später und deutete an, sie wisse genau, wie "das" ist und war selbst einmal in der Situation. Nach nicht einmal 24 Stunden ist ihre Story nun wieder gelöscht.

"Für eure Information: Ich musste die eine Story löschen. Ich bin mit meinen Anwälten dran", schreibt Gloria jetzt mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Wieso, weshalb, warum die Reality-TV-Bekanntheit ihre vorherige Aussage löschen musste, bleibt bisher ungeklärt. Von Nikola fehlt seit einigen Tagen jede Spur. Er hat sich bisher noch nicht zu diesem ganzen Drama geäußert. Sein letzter Social-Media-Post sprühte eigentlich nur so von Harmonie. Er und seine Ex-Verlobte planten, Nikolas Familie in Serbien zu besuchen. Von der Vorfreude scheint nun kein Stück mehr übrig zu sein.

Kim und Nikolas Liebesgeschichte sorgte in der Vergangenheit regelmäßig für Aufregung. Die ersten Gerüchte um eine mögliche Romanze wurden im November des vergangenen Jahres laut. Nur wenige Tage später bestätigten die Realitystars, in einer Kennenlernphase zu sein. Anschließend ging alles Schlag auf Schlag: Beziehung, Schwangerschaft, Verlobung. Aktuell sieht es allerdings ganz danach aus, als wären am Liebeshimmel dunkle Gewitterwolken aufgezogen – ob diese sich noch einmal verziehen werden?

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Anzeige Anzeige