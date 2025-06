Kim Virginia stellt klar: Nikola hat sie nicht geschlagen

Kim Virginia Hartung (30) sorgt für Klarheit: Nikola Glumac (29) ist nicht derjenige gewesen, der sie verletzt hat. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin kürzlich das traurige Ende ihrer Verlobung bekannt gegeben und eine Verbindung zu körperlicher Gewalt angedeutet hatte, machten schnell Gerüchte die Runde, dass Nikola möglicherweise daran beteiligt sein könnte. Doch Kim stellt in ihrer Instagram-Story nun klar: "Nikola hat mich nicht geschlagen! Er würde niemals einer Fliege etwas zuleide tun." Sie lässt durchblicken, dass sich Nikola bald selbst zu dem Vorfall melden werde.

Mit ihrer Nachricht reagiert Kim auf die "schlimmsten Anschuldigungen gegen Nikola", die aktuell im Umlauf sind. Laut der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin kenne Nikola aus eigener Erfahrung die schwerwiegenden Folgen physischer Gewalt und sei jemand, der sich nie auf eine solche Ebene begeben würde. Obwohl die Details zu den Ereignissen, die zur Auflösung der Verlobung und ihrer Verletzung führten, weiter unklar bleiben, dankt Kim ihren Fans für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

Zuletzt deutete auch Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (32) an, in der Vergangenheit Opfer von körperlicher Gewalt geworden zu sein. "Jetzt sehe ich eine Story und man mag es nicht glauben, aber ich fühle mit und wünsche gute Besserung. Ich weiß genau, wie das ist und war selbst in der Situation", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Auch wenn sie keine Namen nannte, vermuteten einige Fans, dass es sich dabei um ihren Ex Nikola handeln könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, März 2025

Anzeige Anzeige