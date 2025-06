Kinostarts im Juni, die du auf keinen Fall verpassen darfst

In diesem Monat dürfen sich Filmfans auf eine Vielzahl spannender Neuerscheinungen freuen. Hochkarätige Blockbuster, Animationshighlights und packende Thriller sorgen für ein abwechslungsreiches Kinoprogramm. Bereits am heutigen 5. Juni startet "From the World of John Wick: Ballerina", ebenso wie die Komödie "The Wedding Banquet" und die düstere Märchen-Adaption "The Ugly Stepsister". Am 12. Juni folgt das Abenteuer "Drachenzähmen leicht gemacht", das die Herzen der Zuschauer mit Hicks und seinem Drachen Ohnezahn höherschlagen lassen dürfte. Weitere Highlights sind laut Bild "Elio", ein fantasievoller Familienfilm, der am 19. Juni Premiere feiert, und "F1 - Der Film", der am 26. Juni Rennsport-Enthusiasten begeistern wird.

Besonders mit Spannung erwartet wird "28 Years Later", der ebenfalls am 19. Juni in die Kinos kommt. Knapp drei Jahrzehnte nach dem berüchtigten Rage-Virus gehen Danny Boyle (68) und Alex Garland mit dieser Fortsetzung neue erzählerische Wege. Die Geschichte führt auf eine entlegene Insel, auf der sich Überlebende verschanzt haben – bis eine folgenschwere Rückkehr aufs Festland dramatische Konsequenzen nach sich zieht. Das Star-Ensemble, darunter Jodie Comer (32), Aaron Taylor-Johnson (34) und Ralph Fiennes (62), dürfte für echtes Gänsehaut-Kino sorgen. Außerdem bringt der Monat mit "Loyal Friend" eine neue Mischung aus Komödie und Drama und mit "M3GAN 2.0" am 26. Juni eine Fortsetzung mit Gruselfaktor.

Abseits des Nervenkitzels gibt es auch Neues für die ganze Familie: "Akiko, der fliegende Affe", der seit dem 5. Juni auf der Leinwand zu sehen ist, und "Heidi - Die Legende vom Luchs", das am 26. Juni anläuft, bieten leichtes Kinovergnügen für Groß und Klein. Mit dieser Vielfalt an Genres findet jeder Kinobesucher garantiert das Richtige. Für alle Generationen dürfte es ein Monat voller emotionaler Geschichten, actionreicher Szenen und kreativer Animationen werden, der für Gesprächsstoff über die Leinwand hinaus sorgt.

