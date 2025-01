Krasses Umstyling: So kurz sind Katja Krasavices Haare jetzt

Katja Krasavice (28) gönnt sich passend zum neuen Jahr eine Typveränderung. Die Rapperin experimentiert gerne mit ihrem Look: So trug sie ihre Haare schon als eleganten Long Bob oder auch mal gerne lang und wellig. Und auch farblich war von Platinblond über Dunkelrot bis hin zu Neonpink schon alles dabei. Zuletzt hatte die ehemalige DSDS-Jurorin eine lange Mähne mit blonden Extensions. Doch die ist nun passé – denn Katja hat jetzt wieder kurze Haare! Auf TikTok teilt sie ein Video von ihrem Umstyling, in dem sie sich sichtlich zufrieden in der Innenkamera betrachtet. "20 Zentimeter ab", schreibt die Musikerin dazu.

Die Fans der 28-Jährigen sind offenbar genauso begeistert von dem Ergebnis des Umstylings. "Diese Frau kann einfach alles tragen", "Es sieht unfassbar geil aus. Oh mein Gott, bestes Ergebnis" oder "Jetzt noch Locken, dann sieht sie aus wie Marilyn Monroe (✝36)", lauten nur einige der positiven Feedbacks in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und merkt dabei noch einen anderen Punkt an: "Jetzt können sich die Haare mal richtig erholen. Die ganzen Extensions machen die Haare dünn und kaputt."

Für Katja ist es nicht die erste optische Veränderung in diesem Jahr: Vor wenigen Tagen legte sich die OnlyFans-Bekanntheit abermals unters Messer und ließ sich ihre Brüste vergrößern. Ihr Wunsch: von Doppel-D auf Körbchengröße F. Gegenüber Bild verriet sie mehr Details zu dem Schönheitseingriff: "Ich habe die Vergrößerung gemacht, weil ich Lust auf größere Brüste hatte. Vorher hatte ich Doppel-D mit jeweils 400 Kubikzentimeter Implantaten auf beiden Seiten. Jetzt sind es jeweils 800 Kubikzentimeter pro Seite, also doppelt so groß."

TikTok / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

