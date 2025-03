Wegen Mückenstiche am Po: Katja Krasavice hat Denguefieber

Katja Krasavice (28), Social-Media-Star und Musikerin, hat sich während ihres Luxusurlaubs in Thailand mit dem gefährlichen Denguefieber infiziert. Wie sie in ihrer Instagram-Story und einer expliziten Bilderstrecke berichtete, wurde die Krankheit durch Mückenstiche ausgelöst – gleich zehn der lästigen Insekten hatten an ihrem Po zugeschlagen. Der exotische Aufenthalt, den Katja zuvor als den "schönsten Urlaub" ihres Lebens bezeichnete, wurde so von einem unerwarteten gesundheitlichen Rückschlag getrübt. Doch die Künstlerin scheint die Infektion, die in tropischen Regionen verbreitet ist, inzwischen gut überstanden zu haben.

Das Denguefieber, das durch Stechmücken der Gattung Aedes übertragen wird, kann von hohem Fieber, Gliederschmerzen und Hautausschlag begleitet sein. In schweren Fällen kann es sogar zu inneren Blutungen und möglichen Folgen wie Organversagen kommen. Glücklicherweise blieb Katja ein dramatischer Verlauf erspart. Stattdessen zeigte sich die Rapperin nur kurze Zeit nach der Diagnose in den sozialen Medien schon wieder tanzend im Bikini und schien die Sonne trotz des Vorfalls weiter zu genießen. Zu den Highlights ihres Urlaubs gehörten, wie sie selbst humorvoll schrieb, nicht nur "Zehn Mückenstiche am Arsch, Denguefieber", sondern auch "Sex auf dem Jetski" und ihre neu operierte Oberweite, die sie stolz präsentierte.

Dass Katja nichts dem Zufall überlässt, bewies sie bereits vor ihrem Thailand-Abenteuer. Die Musikerin gönnte sich und ihrem Team die Exklusivität einer eigenen Insel. Bilder des traumhaften Paradieses – mit weißen Sandstränden, türkisblauem Meer und einer privaten Strandbar – hatten ihre Fans begeistert. Neben entspannten Momenten stand auch Action auf dem Programm: Katja schnorchelte, erkundete das Meer mit dem Jetski und präsentierte ihre neuen Kurven, die nach ihrer dritten Brustvergrößerung in Szene gesetzt wurden. Trotz zwischenzeitlicher Krankheit blickt die TV-Bekanntheit positiv auf diese besondere Reise zurück – und ihre Fans lieben sie für ebendiese Offenheit und Einstellung.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf einer gemieteten Insel, März 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf einem Jetski, März 2025

