Luxusurlaub pur: Katja Krasavice mietet sich tropische Insel

Katja Krasavice (28) meldet sich bei ihren Fans von einem ganz besonderen Urlaubsort aus: Sie hat nur für sich und ihr Team eine tropische Insel gemietet! In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Followern ganz private Einblicke in das exklusive Paradies. Dabei kommt die TV-Bekanntheit selbst gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Das ist so krank, wir haben einfach eine eigene Insel für uns. Ich habe noch nie in meinem Leben so was gesehen. Einfach niemand ist hier, außer uns", freut sich Katja.

Natürlich dürfen sich ihre Fans über eine ausgiebige Tour in der traumhaften Kulisse freuen. Zu Beginn präsentiert die Musikerin das kristallklare Meerwasser sowie den schneeweißen Sand. Damit nicht genug – sie und ihre Mitarbeiter haben natürlich auch eine eigene Beach-Bar mit Personal, das sie verwöhnt. Sie betont, dass es der "schönste Urlaub" ihres Lebens und absolut "unglaublich" sei. Neben entspannten Stunden bei Drinks gibt es auch viel Action: So probiert sich Katja beim Schnorcheln und bei einer Jetski-Tour aus, die ihr sichtlich Freude bereitet.

In den Clips zeigt sich die Künstlerin gewohnt freizügig – und setzt dabei ihre neuen Kurven gekonnt in Szene, denn Katja hat sich erst vor wenigen Wochen ihre Brüste zum dritten Mal vergrößern lassen. "Meine Boobs werden so wie bei der Big-Boobs-Queen Mia Khalifa", verkündete der OnlyFans-Star vor dem Eingriff in einer Instagram-Story vorfreudig. Nach der Operation meldete sich die Rapperin direkt bei ihren Fans und präsentierte voller Stolz ihre neue Oberweite. Allerdings fiel die Aussicht ungewohnt bedeckt aus: Sie musste zu dem Zeitpunkt ihre Brüste mit einem Kompressions-BH schützen. Dieser ist offensichtlich in den Tropen schon längst wieder Geschichte.

Katja Krasavice auf einem Jetski, März 2025

Katja Krasavice im Januar 2025

