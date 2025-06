Schreck für die Royals: Einbruchsversuch auf Schloss Windsor

Vergangenen Sonntag versuchte ein Fremder, in die Royal-Residenz Schloss Windsor einzubrechen. Wie die Thames Valley Police gegenüber People bekannt gab, konnte ein Unbekannter auf dem Gelände am frühen Nachmittag festgenommen werden. "Um kurz nach 13 Uhr am Sonntag betrat ein Mann das gesperrte Gelände von Schloss Windsor", heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Die Security auf dem Grundstück reagierte demnach zügig und verhaftete den Unbekannten, bevor er das Gebäude betreten konnte. Was genau seine Absichten waren, ist nicht bekannt. "[Der Mann] wurde wegen des Verdachts auf unbefugtes Betreten eines gesicherten Geländes und des Besitzes von Drogen der Klasse A festgenommen. Er wurde auf Kaution entlassen und die Ermittlungen der Thames Valley Police dauern an", erklärte der Sprecher weiter.

Bekannt ist bisher ebenfalls nicht, ob Mitglieder der britischen Königsfamilie sich auf Schloss Windsor aufhielten, als sich der Vorfall ereignete. Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) leben allerdings bekanntermaßen mit ihren drei Kindern in Adelaide Cottage auf dem Gelände der Residenz. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Royals die Nachricht von einem Einbruch erhalten. Bereits vergangenes Jahr gab die zuständige Polizei bekannt, dass ein maskierter Unbekannter in die Landwirtschaftsgebäude auf dem Windsor-Anwesen eindrang. Die Beamten vermuteten, dass der Mann es auf die teuren landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen abgesehen hatte. Er durchbrach das Sicherheitstor mit einem gestohlenen Fahrzeug – zu einem Diebstahl kam es aber nicht.

Eigentlich bereitet sich die Königsfamilie derzeit auf den Sommerurlaub vor. Zuletzt zeigten sich William und Kate Mitte Mai bei einer Gartenparty im Buckingham Palace. Für die 43-Jährige handelte es sich dabei um ein besonderes Event, denn nachdem sie vergangenes Jahr gegen den Krebs gekämpft hatte, war das die erste Gartenparty seit der Saison 2023, an der sie teilnahm. Zusammen mit rund 30.000 Gästen verbrachte das Ehepaar einen entspannten Nachmittag in den Grünanlagen des Palasts. Mit dabei waren auch Familienmitglieder wie Prinz Edward (61) und seine Frau Herzogin Sophie (60) sowie Prinzessin Eugenie (35) und Zara Tindall (44).

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei der Royal Garden Party im Buckingham Palace

