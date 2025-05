Prinzessin Kate und Prinz William strahlen bei Gartenparty

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) haben kürzlich ihre gemeinsame Rückkehr zur royalen Gartenparty im Buckingham-Palast gefeiert. Es war das erste Mal seit 2023, dass Kate an der Veranstaltung teilnahm, da sie sich im vergangenen Jahr in Krebsbehandlung befand. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der königlichen Familie, darunter Prinzessin Eugenie (35), Zara Tindall (44) sowie Prinz Edward (61) und Sophie, Herzogin von Edinburgh, mischten sich Kate und William unter die rund 30.000 geladenen Gäste auf den Palastwiesen. Kate erschien in einem eleganten, hellgelben Kleid von Emilia Wickstead und einem passenden Hut von Philip Treacy, während William in einem stilvollen Dreiteiler und einem Zylinder glänzte.

Die Gartenpartys, die von König Charles (76) initiiert wurden, bieten den Gästen die Gelegenheit, mit Mitgliedern der königlichen Familie ins Gespräch zu kommen. Das Konzept beruht darauf, dass die Royals in den Gärten auf verschiedenen Wegen spazieren und dabei zufällig ausgewählte Gespräche führen. Auf Instagram veröffentlichte das britische Königshaus Fotos des Events und schrieb unter anderem dazu: "In der Vergangenheit wurden Gartenpartys anstelle von Präsentationspartys für Debütantinnen veranstaltet und haben sich zu einer Form der Anerkennung und Belohnung öffentlicher Dienste entwickelt."

Das Wiedersehen mit der Prinzessin sorgte für Begeisterung unter den Anwesenden. Für viele war dies ein Zeichen, dass sie nach der Diagnose und intensiven Behandlung wieder in den Alltag zurückgefunden hat. Kates Rückkehr zur Gartenparty ist nicht nur ein bedeutsames Zeichen ihrer Genesung, sondern auch ein emotionaler Moment für die Familie und Fans. Erst kürzlich meldete sich James Middleton (38) dazu, wie er die Krebsdiagnose seiner Schwester erlebte. Anfang des Jahres hatte Kate selbst in einem Statement bestätigt, dass ihr Krebs in Remission ist, und sich bei ihren Ärzten und Unterstützern bedankt. "Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Genesung", schrieb sie damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bekommen ein Geschenk auf der Royal Garden Party

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate spricht mit Gästen der Royal Garden Party im Buckingham Palace

Anzeige Anzeige