Ein Paar? Das läuft wirklich zwischen Sia und Harry Jowsey

Am Samstagabend sorgten Sängerin Sia (49) und Reality-TV-Liebling Harry Jowsey (28) für Aufsehen, als sie Hand in Hand nach einem gemeinsamen Abendessen in Los Angeles gesichtet wurden. Die beiden verbrachten einen entspannten Abend im Restaurant Ca' Del Sole und verließen das Lokal sichtbar gut gelaunt. Obwohl das Paar vertraut und harmonisch wirkte, bestätigte eine Quelle gegenüber Daily Mail, dass die Beziehung rein freundschaftlicher Natur sei. "Sie haben eine besondere Chemie, aber sie daten sich nicht", verriet der Insider.

Der Insider fügte hinzu, dass trotz dieser platonischen Basis eine tiefgehende Verbindung zwischen den beiden besteht, die durch ihre unerwarteten Gemeinsamkeiten geprägt ist. Der Too Hot To Handle-Star soll Sia für ihre Stärke und ihre Karriere bewundern. Er ist beeindruckt von ihrem Lebensweg und lässt sich offenbar von ihr inspirieren. Gleichzeitig sei es für beide erfrischend, Zeit miteinander zu verbringen, da sie sich über ihren Humor und ihre Exzentrik sehr gut verstehen. Abgesehen davon soll Harry aktuell daran arbeiten, sich auf seine neue Netflix-Datingshow "Let's Marry Harry" vorzubereiten, während Sia sich nach ihrer Scheidung auf ihr Leben als alleinerziehende Mutter ihres Sohnes Somersault konzentriert.

Dabei sind Auftritte wie dieser für beide nichts Ungewöhnliches. Sia fiel erneut mit ihrem typischen extravaganten Stil ins Auge, indem sie ein elegantes schwarzes Maxikleid mit auffälligen Stiefeln kombinierte, während Harry in einem legeren, olivgrünen Outfit glänzte. Für Harry ist es nicht das erste Mal, dass er mit einer Berühmtheit in Verbindung gebracht wird. Frühere Beziehungen und Gerüchte ranken sich um Namen wie Reality-TV-Bekanntheit Francesca Farago (31) und Pretty Little Liars-Berühmtheit Lucy Hale (36).

Collage: Getty Images / Jason Merritt/TERM, Getty Images Collage: Sia und Harry Jowsey

Getty Images Sängerin Sia

Getty Images Harry Jowsey, Realitystar