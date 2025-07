Robin Williams' Sohn Zak teilt rührende Worte zum Geburtstag

Robin Williams ist 2014 im Alter von 63 Jahren verstorben. Am 21. Juli dieses Jahres wäre der Filmstar 74 Jahre alt geworden – sein Sohn Zachary Pym Williams (42) widmet ihm anlässlich seines gestrigen Geburtstags einen rührenden Beitrag auf Instagram. In seiner Botschaft sprach er offen über die komplexen Gefühle, die Geburtstage wie dieser sowie Feiertage wie der zurückliegende Vatertag in ihm auslösen. "Heute wäre der 74. Geburtstag meines Vaters gewesen. Jedes Jahr kommt diese Jahreszeit mit Schwere. In nur sechzig Tagen erleben wir den Vatertag, seinen Geburtstag und den Jahrestag seines Todes. Es ist eine zarte und zugleich komplizierte Zeitspanne. Eine, die viel von unserem Herzen abverlangt", schreibt Zak.

Gleichzeitig würdigte er das Erbe und die Güte seines Vaters, der durch Humor und Mitgefühl viele Menschen berührte. "Mein Vater lebte dafür, dass die Menschen sich gesehen fühlten. Er gab die Erlaubnis, tief zu fühlen und durch den Schmerz hindurch zu lachen. In seiner Abwesenheit geht diese Mission weiter. Deshalb halte ich heute an dem Gedanken fest, dass wir die Menschen, die wir lieben, am besten ehren können, indem wir die Werte leben, für die sie standen", hält der 42-Jährige seinen Vater in Ehren. "Alles Gute zum Geburtstag, Dad. Ich werde dich immer lieben", schließt Zak seinen rührenden Beitrag ab, dem er ein Foto des lächelnden Robin (✝63) hinzufügt.

Robin Williams, der besonders für Filme wie Jumanji, "Good Will Hunting" und "Der Club der toten Dichter" geliebt wird, bleibt für viele Fans ein Symbol für Trost und Freude. Sein Sohn Zak hat bereits in früheren Beiträgen tiefe Einblicke in das Leben und die Herausforderungen seines Vaters gegeben, darunter die falsche Diagnose der Parkinson-Krankheit und die damit einhergehenden Schwierigkeiten. Trotz der Tragik seines Verlustes teilt Zak regelmäßig liebevolle Erinnerungen an seinen Vater, die nicht nur seine Familie, sondern auch die riesige Fangemeinde des beliebten Schauspielers berühren.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Moviestore Collection Robin Williams in "Good Morning, Vietnam", 1987

Anzeige Anzeige

Getty Images Zachary Pym Williams im Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Robin Williams im Jahr 2006