So geht Mareike Schneider mit Kritik zu ihrem Körper um

Mareike Schneider (38), bekannt als Social-Media-Star und ehemalige Sportlerin, hat vor Kurzem über ihren Umgang mit Kritik an ihrem After-Baby-Body gesprochen. Vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes sorgt ihr fitter Körper bei vielen für Bewunderung, bei anderen jedoch für Zweifel. In einem exklusiven Interview mit Promiflash erzählte sie, dass sie schon nach ihrer ersten Schwangerschaft mit harter Kritik konfrontiert worden sei. "Ich habe damals den ersten Shitstorm meines Lebens aufgrund meines Körpers erlebt", verriet Mareike rückblickend. Sie betonte jedoch, dass ihr Erscheinungsbild nach der Geburt keinesfalls das Ergebnis von intensivem Training im Wochenbett sei. "Das ist die jahrelange Arbeit zuvor", erklärte sie und betonte, dass jeder Körper unterschiedlich auf eine Schwangerschaft reagieren kann.

In dem Gespräch mit Promiflash erklärt Mareike, dass solche Kommentare nicht spurlos an ihr vorübergehen. "Ich lese das alles und nehme es mir zu Herzen", gibt sie offen zu. Doch sie versucht, Kritik konstruktiv zu sehen und dann ins Gespräch mit ihren Followern zu gehen. Dabei stellt sie oft fest, dass die härtesten Worte selten von echten Fans kommen, sondern eher von Personen, die sie nicht näher kennen. "Die, die mir folgen, schreiben so etwas nicht", sagt sie. Gleichzeitig nutzt Mareike die Gelegenheit, um einen positiven Blick darauf zu werfen, wie sich Neid und Missgunst unterscheiden: "Neid ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Es bedeutet nur, dass man etwas geschafft hat. Missgunst dagegen ist das, was wirklich negativ ist."

Die Influencerin gibt auch zu, dass der Umgang mit solchem Feedback ein Lernprozess war. Jahrelang sei sie von negativen Stimmen weitgehend verschont geblieben. Dennoch hat sie eine klare Haltung entwickelt, um sich selbst zu schützen. Mareike weiß, dass viele Kommentare von Menschen stammen, die eine persönliche Unsicherheit oder Bewunderung für ihre Lebensweise empfinden. "Wenn einem das bewusst wird, kann man das besser verarbeiten", erklärt sie. Diese Erkenntnis hat ihr geholfen, gestärkt aus den Erfahrungen hervorzugehen, ohne den Kontakt zu ihrer Community zu verlieren, die sie mit ihrer Authentizität zu inspirieren versucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fittness-Influencerin und Sportlerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Privat / Mareike Schneider Mareike Schneider im April 2025