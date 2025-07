So läuft der Alltag bei Mareike Schneider als Zweifachmama

Mareike Schneider (38), bekannt als Fitnessinfluencerin und aus dem TV-Format The Biggest Loser, stellt sich derzeit den Herausforderungen des Lebens als Zweifachmama. Vor rund vier Wochen brachte sie ihr zweites Kind – einen kleinen Jungen – zur Welt und gewährt nun Einblicke in ihren turbulenten Alltag. "Ich fühle mich körperlich wirklich gut", erzählt sie im Interview mit Promiflash, betont jedoch, dass der Alltag mit einem Neugeborenen und einem Kleinkind alles andere als ruhig ist. "Ich bin natürlich noch irgendwo im Wochenbett, aber als selbstständige Person ist das Wochenbett halt eher so dürftig und mit Kleinkind vor allen Dingen auch zu Hause", gibt sie lachend zu und fügt hinzu: "Aber wir grooven uns so langsam ein. Aber gerade, wenn man denkt, man hat sich jetzt eine Routine aufgebaut, kommt irgendwie was anderes und dann ist die Routine doch wieder dahin."

Trotz all der Herausforderungen hat Mareike es geschafft, den neuen Alltag mit ihren beiden Kindern gut zu organisieren. Wie sie weiter erklärte, sei die aktuelle Phase voller Bewegung und Action, aber es laufe gut. Auch zwischen den beiden Geschwistern finde bislang ein harmonischer Umgang statt, wie sie Promiflash erzählt: "Die beiden kommen bisher sehr gut miteinander aus." Dass eine routinierte Struktur im Alltag mit kleinen Kindern oft schwer aufrechtzuerhalten ist, überrascht Mareike nicht. Doch mit Gelassenheit begegnet sie den wechselnden Herausforderungen.

Bereits die Ankündigung über die Geburt ihres zweiten Kindes berührte viele Fans der Social-Media-Persönlichkeit, die ihre Reise zur Zweifachmama aufmerksam verfolgen. Nicht nur Mareikes offener Umgang mit ihrem Mama-Alltag scheint gut bei ihren Followern anzukommen, auch die besondere Liebe zu ihren Kindern, die sie erst kürzlich mit einem emotionalen Beitrag teilte, begeistert ihre Community regelmäßig. Nach der Geburt des kleinen Jungen ist die Familie nun komplett, und Mareike genießt es, in ihrer neuen Rolle als Zweifachmama aufzugehen – auch wenn der Alltag sie zwischendurch ordentlich auf Trab hält.

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider und ihr Sohn, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Influencerin