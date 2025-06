James Morrison feiert Comeback nach Familienschicksal

Der britische Sänger James Morrison (40) stand kürzlich wieder auf der Bühne, nachdem er eine lange Auszeit genommen hatte. Diese folgte auf den tragischen Verlust seiner früheren Partnerin Gill Catchpole, die im Januar 2024 verstorben war. Die beiden hatten zwei gemeinsame Kinder und lebten trotz ihrer Trennung im Jahr 2023 noch im selben Haus in Gloucestershire. James feierte sein Bühnen-Comeback auf dem "In It Together"-Festival in Wales und zeigte sich in einem Beitrag auf Instagram begeistert: "Was für eine Freude, beim Festival zu performen. Ich kann die Tour im September kaum erwarten."

James und Gill lernten sich kennen, als sie als Mieterin in das Haus seiner Mutter zog. Ihre Beziehung entwickelte sich jedoch erst nach mehreren Monaten, im Anschluss an eine frühere Partnerschaft von Gill. Nach turbulenten Jahren wurde ihr Lebensweg jedoch mehrfach von Schicksalsschlägen geprägt. Neben Gills tragischem Tod verlor James in der Vergangenheit auch seinen Vater, seinen Bruder und einen Neffen. Diese Erlebnisse beeinflussten nicht nur sein Leben, sondern auch seine Musik, die oft tiefgreifende persönliche Themen widerspiegelt.

James' Ex-Partnerin Gill war viele Jahre von psychischen Problemen wie Depressionen und Angstzuständen betroffen. Eine gerichtliche Untersuchung ergab, dass sie Suizid begangen hatte. Sie hinterließ Abschiedsbriefe an ihre Kinder und an James. Der Sänger, der mit seiner sanften Stimme berühmt wurde, nahm sich nach diesen Ereignissen Zeit, sich auf sich selbst und seine Familie zu konzentrieren, bevor er nun in die Öffentlichkeit zurückkehrt.

Getty Images James Morrison, Musiker

Getty Images James Morrison und seine Frau Gill, 2012

