Viel zu lange haben die Fans von James Morrison (34) auf diesen Moment warten müssen! Nach fast vier Jahren Pause kehrt der britische Schmusesänger nun endlich mit einer neuen Platte auf die Bühnen zurück. Unter dem Titel "You're Stronger Than You Know" präsentiert der "Brit Awards"-Gewinner seine neuesten Songs – darunter auch eine Kollaboration mit einer nicht ganz unbekannten Show-Größe!

Mark Taylor, der bereits mit Stars wie Lady Gaga (32) oder Tina Turner (79) zusammenarbeitete, produzierte James' Album. Insgesamt umfasst die Platte zwölf Songs, darunter auch eine Kollaboration mit der britischen Soulsängerin Joss Stone (31). "Sie hat das gleiche musikalische Gen wie ich", zitiert Gala den Sänger. In seinem neuesten Werk nimmt James auf seine musikalischen Wurzeln Bezug und bleibt dem Sound der Motown- und Stax-Ära treu. Seine Kompositionen wurden aber auch durch die kriselnde Beziehung zu seiner Langzeitfreundin Gill beeinflusst.

Im Laufe seiner Musikkarriere konnte James bereits mehr als sieben Millionen Tonträger verkaufen. Durch Hits wie "You Give Me Something" oder "Broken Strings" – einem Duett mit Nelly Furtado (40) – etablierte er sich als internationaler Star.

Instagram / jamesmorrisonok James Morrison, Sänger

Instagram / jossstone Joss Stone, Sängerin

