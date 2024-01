James Morrison war vor seiner Frau Gill (†) "nie verliebt"

Sie war seine einzig wahre Liebe. James Morrison (39) hatte eigentlich ein schönes Privatleben geführt. Mit seiner Frau Gill Catchpole war der Sänger glücklich verheiratet. Zusammen hatten sie zwei Töchter auf der Welt begrüßen dürfen. Doch vergangenen Sonntag der Schock: Gill wurde leblos im gemeinsamen Haus aufgefunden. Noch äußerte James sich nicht selbst. Aber er verriet schon in der Vergangenheit, wie wichtig seine Frau für ihn war.

Im Podcast "White Wine Question Time" plauderte James 2021 aus, dass er seine Zukünftige kennengelernt hatte, als diese mit ihrem damaligen Partner zur Untermiete in das Haus seiner Mutter eingezogen war. Gefunkt hatte es trotzdem sofort: "Wir hatten direkt eine Verbindung, wirklich. Aber ich brauchte etwa zwei Jahre, um herauszufinden, ob das, was ich zu fühlen glaubte, echt war. [...] Ich wusste es nicht, ich hatte mich noch nie zuvor verliebt." Also habe der Brite gewartet, bis er sicher war, dass sie die Richtige ist.

Aktuell ist noch nicht viel zu Gills Tod bekannt. Allerdings hatte sich ihr Ableben bereits in der Ortschaft Whitminster, in der sie zusammen mit James gelebt hatte, herumgesprochen. Gegenüber The Sun hatte sich ein Nachbar geäußert: "Das ganze Dorf ist völlig schockiert." Zudem hatte ein Freund der Familie ein Statement abgegeben: "James ist am Boden zerstört und wird von seiner Familie unterstützt. Er reißt sich für die Mädchen zusammen [...]."

Getty Images James Morrison, Sänger

Getty Images James Morrison und seine Frau Gill, 2012

Getty Images James Morrison, Sänger

