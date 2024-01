Keine Gewalt: Tod von James Morrisons Frau ist ohne Verdacht

Darüber ist James Morrison (39) sicher erleichtert. Anfang Januar wurde die Ehefrau des Sängers, Gill Catchpole, tot in dem gemeinsamen Haus im britischen Ort Whitminster aufgefunden. Eine Todesursache gibt es bisher nicht. Ein Freund des Paars offenbarte bereits, dass der Brite am Boden zerstört sei, für seine Kinder aber stark bleibe. Nun gibt es eine Entwicklung in dem Fall: Gills Tod wird als verdachtsfrei eingestuft.

Das geht aus dem Statement der Polizei hervor, das The Mirror vorliegt. "Die Polizei wurde am Freitag, 5. Januar, gegen 9:10 Uhr nach Whitminster in Gloucester gerufen, weil man sich Sorgen um das Wohlergehen eines Anwohners machte. Die Beamten fanden die Leiche einer Frau um die 40 in einer Wohnung. Der Tod wird derzeit als verdachtsfrei behandelt", so der Sprecher. Das bedeutet, dass die Polizei Gills Tod aktuell nicht als Gewaltverbrechen einstuft. Der Gerichtsmediziner sowie James und seine Familie seien informiert.

An dem Verlust des Sängers nimmt auch der Heimatort seiner Ehefrau Anteil. Weil sie dort Mitbesitzerin eines Cafés namens Cotswold Sandwich Box war, scheinen sie viele der Einwohner gut zu kennen. Gegenüber The Sun drückte ein Nachbar sein Beileid aus: "Das ganze Dorf ist völlig schockiert davon, was geschehen ist."

Getty Images James Morrison, Musiker

