Todesursache betätigt: Darum starb James Morrisons Frau Gill

Anfang dieses Jahres hatte James Morrison (39) seine Frau Gill tot in ihrem gemeinsamen Haus aufgefunden. Wie Hello! nun berichtet, habe der zuständige Gerichtsmediziner Roland Wooderson daraufhin feststellen können, dass die Todesursache Suizid durch Strangulieren war. Demnach konnte ein Fremdeinwirken gänzlich ausgeschlossen werden. Vor ihrem Ableben habe Gill "unter wiederkehrenden psychischen Erkrankungen" gelitten, darunter Depressionen und Angstzustände, wie Allgemeinmedizinerin Dr. Emma Basker gegenüber dem Newsportal bestätigte.

Eine Kollegin von Gill hatte einen Zettel vor der Haustür der Familie aufgefunden, auf dem "Komm' nicht herein, ruf' die Polizei" geschrieben war. Das bestätigte inzwischen auch Kriminalhauptkommissar David Kana gegenüber The Sun. Daraufhin habe die Bekannte sofort Alarm geschlagen und den "Broken Strings"-Interpreten über den Zettelfund informiert. Als James das Haus betreten hatte, konnte er Gills Körper nur noch leblos auffinden.

Der Zettel vor der Tür war nicht die einzige Nachricht, die Gill vor ihrem Tod hinterlassen hatte. Im Wohnzimmer hatte der zuständige Kommissar weitere handschriftliche Notizen gefunden, die "an den Ex-Partner, die Familie und Freunde der Verstorbenen gerichtet waren". Diesen Fund hatte der Gerichtsmediziner in der Ermittlung der Todesursache berücksichtigt, wie er erklärte: "Es ist für mich völlig klar, dass der Inhalt dieser Notizen darauf hindeutet, dass sich Gill zum Zeitpunkt ihres Todes leider in einer sehr schwierigen Lage befand. Nach Prüfung der mir vorliegenden Beweise scheint es mir leider so, dass die angemessene Schlussfolgerung bei Abwägung der Wahrscheinlichkeiten die Feststellung eines Suizids ist."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images James Morrison, Sänger

Getty Images James Morrison und seine Frau Gill, 2012



