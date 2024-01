James Morrisons Ehefrau Gill (45) wurde tot aufgefunden

James Morrison (39) hat sich mit Songs wie "Broken Strings" oder "You Give Me Something" einen Namen in der internationalen Musikbranche gemacht. Aber auch privat lief es bei dem britischen Sänger gut: Gemeinsam mit seiner Frau Gill Catchpole durfte er 2008 und 2018 die Töchter Elsie und Ada auf der Welt begrüßen. Doch jetzt muss der Familienvater einen schweren Verlust verkraften: James' Frau Gill wurde tot aufgefunden.

Laut einem Bericht von The Sun sei die Britin am Freitag im Haus ihrer Familie in der britischen Ortschaft Whitminster leblos aufgefunden worden. Gill wurde nur 45 Jahre alt. Genaue Details zu ihrem Tod sind bislang jedoch noch nicht bekannt. Ein Freund der Familie äußert sich aber bereits gegenüber dem Magazin: "James ist am Boden zerstört und wird von seiner Familie unterstützt. Er reißt sich für die Mädchen zusammen [...]."

In der Ortschaft herrscht seit Gills Tod Aufruhr. Die Familienmutter war dort Betreiberin eines Cafés mit dem Namen Cotswold Sandwich Box. Doch das Lokal sei am Samstagnachmittag geschlossen worden – Anwohner berichten von Polizeiautos. Ein Nachbar betont zudem: "Das ganze Dorf ist völlig schockiert über das, was geschehen ist."

