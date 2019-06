Und wieder mal betritt ein Musikstar die Mauerwerk-Bühne! Wincent Weiss (26), Max Giesinger (30), Mark Forster (35), Vanessa Mai (27) und viele weitere – sie alle hatten in der Vergangenheit einen Auftritt in der beliebten Vorabendserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten! Doch auch internationale Künstler – wie Ed Sheeran (28) im Jahr 2012 – statteten dem Kolle-Kiez bereits einen Besuch ab. Nun konnte die Produktion erneut einen Superstar verpflichten: James Morrison (34) wird am heutigen Montag bei GZSZ performen.

Im RTL-Interview mit Nihat-Darsteller Timur Ülker (29) verriet der Musiker bereits erste Details zu seiner Performance: "Ich habe zwei Songs gesungen, der eine heißt 'Power'. Dann gibt es noch einen weiteren coolen: 'Slowly'. Ein rockiger Song." Beide Tracks sind brandneu und stammen von seinem Album "You're Stronger Than You Know", das erst im März auf den Markt gekommen ist.

Im Gespräch mit dem Schauspieler gerät James richtig ins Plaudern und blickt auf den Beginn seiner Karriere zurück. Schon im Alter von 13 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Musik. Die meisten Ideen für neue Lieder kämen ihm noch heute beim Spielen auf der Gitarre. "Manchmal ist es Müll oder eben richtig gut", witzelte der Songwriter.

Getty Images James Morrison im November 2015

WENN.com James Morrison bei einem Auftritt im Juli 2016

SplashNews.com James Morrison bei einem Event in Manchester

