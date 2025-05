Trailer gibt Einblicke in zweite "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel

Noch wenige Wochen, dann startet endlich die mit Spannung erwartete zweite Staffel der Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix. Im neuen Trailer auf YouTube gewähren die Zwillingsbrüder Bill (35) und Tom Kaulitz (35) bereits einen ersten Blick auf das, was auf die Zuschauer zukommt. "Staffel zwei ist wie Staffel eins, nur auf Ecstasy", beschreibt der Tokio Hotel-Frontmann die Episoden voller Höhen und Tiefen. Von emotionalen Herausforderungen wie Liebeskummer bis zu dramatischen Ereignissen wie Wasserschäden – die Serie verspricht erneut eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Die harmonische Beziehung der ansonsten unzertrennlichen Brüder Bill und Tom scheint in den neuen Folgen mehrfach auf die Probe gestellt zu werden. Tourabsagen und persönliche Rückschläge sorgen für Spannungen zwischen den beiden Musikern. Trotz ihres glamourösen Lebens, das zwischen der glitzernden Welt Hollywoods und ihrer deutschen Heimat pendelt, zeigt die Serie eindrucksvoll, dass hinter dem Schein auch Konflikte und Herausforderungen lauern. Besonders Bills Aussage "Von den größten Glücksmomenten zu den schlimmsten Katastrophen" deutet darauf hin, dass diese Staffel emotionale Tiefe mit sich bringen wird.

Auch Bills Liebelei mit Marc Eggers (38) könnte in der neuen Staffel eine führende Rolle spielen – zumindest ist der Mallorca-Sänger in einigen Sequenzen des Trailers erkennbar. Außerdem wird auch Toms kritische Haltung gegenüber dem mittlerweile Ex-Freund seines Zwillingsbruders ersichtlich. Fans können also darauf hoffen, nicht nur mehr über die einstige Beziehung, sondern auch mehr über die Trennung zu erfahren.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / marceggers Marc Eggers, Schlagersänger

