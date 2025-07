Mit diesen Krankheiten kämpfte Ozzy Osbourne (†76) vor Tod

Ozzy Osbourne (✝76) ist am Dienstag gestorben. Der Musiker, der seit Jahrzehnten mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, verstarb in seinem Anwesen in Buckinghamshire, England, umgeben von seiner Familie. Ozzy war bekannt für seinen exzessiven Lebensstil, aber auch für seine schweren Lebensphasen. So hatte der "Prince of Darkness" in den letzten Jahren mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: darunter die Folgen eines schweren Quad-Bike-Unfalls, einer Parkinson-Diagnose und gleich mehreren Operationen. Zudem litt er an Dyslexie, ADHS und musste gegen seine Alkoholsucht kämpfen.

Trotz all der Probleme gab Ozzy niemals auf und genoss sein Leben in vollen Zügen. "Wenn es das Ende ist, kann ich mich nicht beschweren", erklärte die Musiklegende vor einigen Jahren laut The Sun zu seinen gesundheitlichen Einschränkungen. Vor wenigen Tagen schied Ozzy schließlich aus dem Leben. In den Wochen vor seinem Ableben wurde der 76-Jährige offenbar medizinisch überwacht. Bis zu 15-mal täglich wurde seine Herzfrequenz überprüft. "Ich trainiere sieben Tage die Woche. Ich habe diesen Typen, der praktisch bei mir wohnt, und ich bin um sieben Uhr im Bett", verriet er gegenüber Sirius XM.

Am Dienstagmorgen starb Ozzy auf seinem Landsitz in Buckinghamshire, England. Dazu wurden kürzlich neue Details bekannt. Laut Daily Mail wurde um 10:30 Uhr Ortszeit ein Rettungshubschrauber alarmiert. Vor Ort kämpften die zuständigen Rettungskräfte zwei Stunden lang um das Leben des Musikers. Seine Frau Sharon Osbourne (72) und ihre gemeinsamen Kinder sollen an Ozzys Seite gewesen sein. "Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", erklärten sie in einem Statement gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker

Anzeige Anzeige