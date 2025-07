Spieler-Frau Lisa Müller plant politische Karriere

Lisa Müller (35) hat jetzt beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags überraschend politische Ambitionen angedeutet. Die Dressurreiterin und Ehefrau von Fußballstar Thomas Müller (35) erklärte auf Schloss Schleißheim gegenüber der tz: "Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen." Die Münchnerin, die Ende letzten Jahres alle Fotos von ihrem Instagram-Konto gelöscht und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, scheint nun neue Wege einschlagen zu wollen. Der Empfang diente ihr offenbar dazu, sich behutsam an das politische Umfeld heranzutasten.

Die zweifache Bayerische Meisterin im Dressurreiten räumte ein, derzeit noch zwischen CSU und FDP zu schwanken – falls sie sich tatsächlich politisch engagieren sollte. Laut Bild bot der Abend eine gute Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner hatte in ihrer Rede besonders Frauen ermutigt, sich politisch einzubringen – ein Appell, der Lisa durchaus inspiriert haben könnte. Lisas neue Pläne könnten nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Partnerschaft eine spannende Entwicklung bedeuten.

Privat führt Lisa Müller ein ruhiges Leben an der Seite ihres Mannes Thomas. Seit 2009 sind die beiden verheiratet und gelten als eingespieltes Team. Während sich Lisa der Politik nähert, schlägt auch Thomas beruflich ein neues Kapitel auf. Nach seinem Abschied vom FC Bayern zieht es ihn laut Bild in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS). Trotz jüngster Trennungsgerüchte präsentierte sich das Paar stets bodenständig und gefestigt, was sie in der Öffentlichkeit besonders beliebt macht.

MAGICS / Peter Schatz / ActionPress Lisa Müller bei der WM 2024

Getty Images Thomas und Lisa Müller, April 2023

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020