"American Idol"-Mord: Polizei verpasste den Täter um Minuten

Robin Kaye, ehemalige Musikchefin der Sendung American Idol, und ihr Mann Thomas DeLuca wurden am 14. Juli tot in ihrem Haus in Encino, Kalifornien, aufgefunden. Die Polizei machte die grausame Entdeckung, als sie aufgrund eines Vermisstenhinweises von einem besorgten Freund einen Sicherheitscheck durchführte. Nur wenige Tage zuvor, am 10. Juli, war die Polizei bereits zweimal wegen eines Einbruchsverdachts zum Anwesen gerufen worden. Laut NBC4 Los Angeles verließen die Beamten den Ort nur etwa 25 Minuten, bevor das Paar heimkehrte und den Mörder in ihrem Zuhause antraf.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige, der 22-jährige Raymond Boodarian, das Grundstück über den Zaun betrat und durch eine unverschlossene Tür Zugang erhielt. Laut Behörden habe sich Boodarian etwa 30 Minuten im Haus aufgehalten, bevor Robin und Thomas unerwartet zurückkehrten. Es folgte ein gewaltsamer Kampf, der mit tödlichen Schüssen endete. Am 15. Juli wurde Boodarian festgenommen, nachdem er durch GPS-Daten und weitere Hinweise wie eine Notrufaufnahme identifiziert werden konnte. Laut Polizei wurde das Paar mit einer Waffe aus dem eigenen Haushalt erschossen.

Robin war nicht nur für ihre beruflichen Erfolge bekannt, sondern auch als aktive Teilnehmerin in ihrer Nachbarschaft. Ironischerweise hatten sie und ihr Mann nur einen Tag vor dem Mord an einer Sicherheitsbesprechung im Viertel teilgenommen. Freunde und Kollegen beschrieben das Paar als herzlich und engagiert. Das Verbrechen hat die Gemeinde erschüttert und den Ruf nach mehr Schutz laut werden lassen. Bereits in der Vergangenheit hatte Kaye betont, dass sie für ein sichereres Leben in die Gegend gezogen sei – eine Hoffnung, die letztlich tragisch enttäuscht wurde.

Getty Images Robin Kaye im Februar 2017

Getty Images Robin Kaye im Februar 2014

