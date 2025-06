Finale: Bestehen Jamy und Hillary "Temptation Island"-Test?

In Folge zwölf von Temptation Island wird es ernst. Für Jamy und Hillary steht das finale Lagerfeuer an – dort treffen die beiden Reality-TV-Darsteller erstmals nach ihrer Zeit in den getrennten Villen wieder aufeinander. Zuvor bekommt Hillary aber noch Besuch von ihrem Bruder. Mit ihm zusammen sieht sie erneut die grenzwertigen Bilder, die ihr Freund ihr in den vergangenen zwei Wochen geliefert hat. Es stellt sich die Frage: Kann Hillary über Jamys Verhalten hinwegsehen und verlassen die beiden das Format als Paar? Auch wenn Hillarys Stimmung zu Beginn getrübt zu sein scheint, ist die Freude beim Wiedersehen groß: Die beiden geben sich einen liebevollen Kuss. Und auch nach einem ernsten Gespräch mit Lola Weippert (29) steht für die beiden fest: Ihr Beziehungsstatus lautet "glücklich vergeben". Hillary erklärt: "Nach dem Experiment vertraue ich Jamy. Er ist ein ehrlicher Mensch. Ich sehe ihn jetzt nicht mit anderen Augen." Damit haben die zwei das Experiment "Temptation Island" bestanden.

Auch wenn Hillary mal wieder einige Augen zudrückt, stellt sie klar: "Es gab ein paar Szenen, die haben mir nicht so gepasst. Darüber werden wir uns auf jeden Fall unterhalten." Einige Sachen, die sie gehört und gesehen habe, wolle sie "nicht noch mal sehen". Das ändere aber nichts an ihren Gefühlen für den 36-Jährigen. So richtig einer Schuld bewusst scheint sich Jamy aber nicht zu sein. Er versucht, sich zu erklären: "Ich kann verstehen, dass da Skepsis angebracht ist – auch seitens ihres Bruders. Aber ich weiß, wenn ich mich mit ihnen hinsetze und das erkläre, dann hätten die nicht ansatzweise irgendwas infrage stellen können." Immerhin gesteht er sich aber ein: "Ich habe teilweise Bilder geliefert, die nicht schön waren, das tut mir auch leid für meine Freundin. Aber mir war von vornherein klar, dass wir hier zusammen rausgehen." Letztendlich ist er sich nämlich sicher, dass "am Ende das zueinanderfindet, was zueinander gehört".

Dass das finale Lagerfeuer der beiden so friedlich ablief, wird einige Zuschauer wohl überraschen. Jamy zählte in dieser Staffel zu den Kandidaten, die es am meisten krachen ließen. Zwar wurde er mit keiner der Damen intim, dafür sorgte er aber mit seinen anzüglichen Sprüchen sowohl bei den Verführerinnen als auch bei den anderen Kandidaten für Entsetzen. Hillary verteidigte ihren Freund immer wieder – sogar nachdem die Verführerin Alexandra ihr in einer Videobotschaft riet: "Ich würde dir gerne sagen: 'Das ist ein Arschl*ch, trenn' dich bitte von ihm.'"

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Darsteller

RTL Alexandra, Verführerin bei "Temptation Island" Staffel sieben

