Margot Robbie reist das erste Mal mit Baby in die Heimat

Hollywoodstar Margot Robbie (34) wurde am Dienstag bei ihrer Ankunft am Brisbane International Airport in Australien gesichtet. Dabei hatte die Schauspielerin nicht nur ihre Mutter Sarie Kessler an ihrer Seite, sondern auch ihren wenige Monate alten Sohn, den sie und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) im Oktober in Los Angeles willkommen hießen. Für den ersten Trip ihres Neugeborenen in ihre Heimat hielt sich Margot modisch bedeckt: Mit Sonnenhut, lässigem Celine-Pullover und Jeans ging sie größtenteils unerkannt durch den Flughafen, während ihr Sohn gut versteckt im Kinderwagen lag, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist.

Die Reise nach Australien fiel mit einer kleinen Drehpause ihres aktuellen Projekts zusammen. Margot ist derzeit in Großbritannien mit den Dreharbeiten für den Film "Wuthering Heights" beschäftigt. Dabei sorgt ihre Rolle als Catherine Earnshaw, der legendären Heldin aus Emily Brontës Roman, bereits im Vorfeld für hitzige Diskussionen. Kritiker in den sozialen Medien bemängeln, die 34-Jährige sei für die Rolle zu alt, wirke laut einigen Kommentaren sogar optisch zu modern für die 1780er-Jahre. Auch Margots Co-Star Jacob Elordi (27), der Heathcliff spielt, steht in der Kritik – Fans des Buches beanstanden dessen Besetzung und werfen der Adaption "historische Ungenauigkeit" vor.

Für Margot ist diese Reise nicht nur Arbeitspause, sondern sicherlich auch eine Chance, etwas Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Margot, die zu ihrer Mutter Sarie ein enges Verhältnis pflegt, stammt aus Dalby, Queensland, und hat ihre australischen Wurzeln trotz ihres internationalen Erfolgs nie vergessen. Ihre Mutter, die als Physiotherapeutin arbeitet, war von Anfang an eine wichtige Konstante im Leben der Schauspielerin, insbesondere während ihrer Karriereanfänge. In Interviews hat Margot sie mehrfach als ihren größten Unterstützer und die "starke Frau hinter mir" bezeichnet. Die gemeinsame Zeit mit Sarie und ihrem Sohn macht diesen Heimaturlaub sicherlich zu einem besonderen Moment.

Getty Images Margot Robbie bei den Golden Globes, Januar 2024

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

