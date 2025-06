Bikini-Foto: Chappell Roan zeigt sich im natürlichen Look

Sängerin Chappell Roan (27) hat ihre Fans mit einem außergewöhnlich natürlichen Look überrascht. Auf Instagram präsentierte sie sich am Montag, den 3. Juni, in einem schwarzen Bikini mit lässigen Details wie Schleifen an den Hüften und einem Scoop-Ausschnitt. Dazu setzte sie auf fast ungeschminkte Eleganz, trug nur ein wenig Mascara, Eyeliner und Lip Balm. Besonders ins Auge fiel dabei ihr lockiges Haar, das sie locker fallen ließ und in einem kurzen Clip sogar schwungvoll hin- und herwarf. "Ich bin tatsächlich normal", schrieb die Sängerin augenzwinkernd zu den Bildern, die von ihren Fans begeistert kommentiert wurden.

Chappell, die in der Öffentlichkeit oft mit auffälligem Bühnen-Make-up zu sehen ist, zeigte sich bereits des Öfteren von ihrer natürlichen Seite. Vor der Verleihung der Grammy Awards 2025 postete sie etwa ungeschminkte Selfies aus ihrem Auto und ließ ihre wilden Locken mit voluminösen Ponyfransen sorgenfrei in alle Richtungen abstehen. Zu dem emotionalen Augenblick schrieb sie: "Ich bin sehr emotional. Mein Herz fühlt sich warm und glücklich an mit all der Unterstützung, die ich in diesem Jahr erhalten habe. Es ist unglaublich, aufregend und spirituell." Bei der Veranstaltung selbst konnte die Sängerin dann ihren bisher größten Erfolg feiern: Sie gewann den Grammy als Beste neue Künstlerin.

Chappell, bekannt für ihre Unterstützung der LGBTQ+-Community, hat sich nicht nur musikalisch, sondern auch privat als Fürsprecherin einer freien und vielfältigen Lebensweise etabliert. Auf der Bühne begeistert die Sängerin mit ihrer charismatischen Präsenz, doch privat zeigt sie sich immer wieder bodenständig und authentisch. Ihre Fans lieben diesen Mix aus Glamour und Natürlichkeit, der auch in den sozialen Medien oft zum Ausdruck kommt. Mit den jüngsten Fotos betont Chappell einmal mehr, dass sie sich so zeigt, wie sie sich fühlt – ganz ohne Show, einfach sie selbst.

Getty Images Sängerin Chappell Roan bei der Met Gala im Mai 2025 in New York

Getty Images Chappell Roan in Los Angeles im November 2024

