Sender spricht Klartext: Wird "Prominent getrennt" gezeigt?

Fans der Reality-Show Prominent getrennt – Villa der Verflossenen müssen sich in Geduld üben. Die Ausstrahlung der vierten Staffel, die eigentlich für das Frühjahr 2025 geplant war, lässt weiter auf sich warten. Während Spekulationen über eine mögliche Klage den Start der Staffel infrage stellten, gibt RTL nun Entwarnung. Der Sender erklärt: "Die neue Staffel von 'Prominent getrennt' befindet sich planmäßig in Vorbereitung und den konkreten Sendetermin werden wir in Kürze bekannt geben."

Grund für die wilden Spekulationen waren Aussagen, die von einer Userin auf Instagram geteilt wurden. Sie behauptete, eine Klage hindere den Sender daran, die neue Staffel auszustrahlen. Diese Theorie soll angeblich aus der Produktionsfirma selbst stammen. Bestätigt wurde die Aussage von offizieller Seite jedoch nie. Auch einige Teilnehmer der neuen Staffel äußerten sich bereits zu den Gerüchten. "Davon weiß ich nichts. Man sollte auch nicht alles glauben, was man hört", schrieb beispielsweise Yeliz Koc (31) in ihrer Story.

Bereits vor rund sechs Monaten hatte der Sender auf Social Media offiziell bestätigt, welche Promipaare bei "Prominent getrennt" dabei sind. Neben Yeliz und Jannik Kontalis gehen auch Ariel und Giuliano als Team an den Start. Die beiden sind vor allem durch ihre Teilnahme bei Love Fool bekannt. Außerdem ergänzen Babu von Beauty & The Nerd und Felix, Jonny Jaspers und Laura Peuker, Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36) sowie Jana Klein mit Sidar Sahin und Jennifer Iglesias (26) mit ihrem Ex Nico Müller das prominente Teilnehmerfeld. Abgerundet wird die Runde von Pamela Ghazal und Alan Wey, die schon bei Bachelor in Paradise für Aufsehen sorgten. Als Nachzüglerpaar sollen Justyna Pralina und Adrian Loevenich in die Villa einziehen, wie Bild verriet.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

