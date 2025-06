Oliver Pocher kritisiert Christian Wolfs "Super-Dad"-Image

Die Auseinandersetzung von Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (29) geht in die nächste Runde. In einer Live-Aufnahme seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt der Komiker jetzt, dass er mittlerweile auch vieles von seiner Community zugeschickt bekommt. Unter anderem habe sie ihn darauf hingewiesen, dass Christian offenbar nach der Geburt seines Babys viel unterwegs ist und beispielsweise das Champions-League-Finale besuchte, was der Influencer aber nicht selbst postete. Es irritiert Olli, dass Christian lieber unterwegs ist, als bei seiner Verlobten und dem Baby zu bleiben. "Da denke ich mir dann, okay, du gehst doch sonst auch immer so offen mit allen Sachen um, dann zeig doch mal, dass du ein paar Tage nach der Entbindung beim Champions-League-Finale bist. Du willst doch immer den Super-Dad machen", ärgert Olli sich.

Oliver und Christian liefern sich seit der Geburt des Babys des Fitness-Fans einen Schlagabtausch im Netz. Auch an dem Abend belässt Olli es nicht bei der Kritik an Christians Image. Darüber hinaus wundert er sich über den vielen Baby-Content. "Auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, macht man mal einen Post und sagt: 'Wunderbar, Kind ist da'. Aber der ist ja... [da sind] 24 Storys", meint der 47-Jährige. Tatsächlich hat Olli zu fast jedem von Christians Posts etwas zu sagen. So kritisierte er bereits, dass der frisch gebackene Zweifach-Papa mit seinem Baby im Arm Storys drehte und dabei den Kopf nicht richtig hielt. Außerdem schimpfte er über die Werbung, die unmittelbar nach der Geburt geschaltet wurde.

Das ließ Christian sich natürlich nicht gefallen. Gegen die Kritik wegen der Werbung wehrte er sich bereits. "Finde es echt lustig, wie hohl manche Menschen sind. Wahrscheinlich, weil sie nur Influencer gewohnt sind, die Produkte für Geld zeigen und nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht müssen", meinte er bei Instagram. Er poste seine Werbe-Storys nur, wenn seine Partnerin Romina Palm (26) sich ausruhe und auf keinen Fall, weil er das Geld brauche. Social Media sei für ihn eher Spaß als eine wirkliche Einnahmequelle. "Für uns ist das Social-Media-Einkommen völlig egal. Wir könnten, ohne einen Tag zu arbeiten, nur chillen. Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will", betonte Christian weiter.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

